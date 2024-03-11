Rakip futbolcuya kafa atan Lecce Teknik Direktörü D'Aversa'nın görevine son verildi
11/03/2024
İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) maçta rakip takım futbolcusuna kafa atan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.
Lecce Kulübünden yapılan açıklamada, Hellas Verona ile dün oynanan maçta rakip takımın golcüsü Thomas Henry'e kafa atan 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiği bildirildi.
Lecce, sahasında oynadığı müsabakayı 1-0 kaybetmişti.