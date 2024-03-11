Rakip futbolcuya kafa atan Lecce Teknik Direktörü D'Aversa'nın görevine son verildi

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11/03/2024

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Rakip futbolcuya kafa atan Lecce Teknik Direktörü D'Aversa'nın görevine son verildi

İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) maçta rakip takım futbolcusuna kafa atan Lecce Teknik Direktörü Roberto D'Aversa'nın görevine son verildi.

Lecce Kulübünden yapılan açıklamada, Hellas Verona ile dün oynanan maçta rakip takımın golcüsü Thomas Henry'e kafa atan 48 yaşındaki İtalyan teknik adam Roberto D'Aversa'nın görevine sona verildiği bildirildi.

Lecce, sahasında oynadığı müsabakayı 1-0 kaybetmişti.

 

11/03/2024 20:58
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TAGS: Rakip futbolcuya kafa atan Lecce Teknik Direktörü D’Aversa’nın görevine son verildi
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