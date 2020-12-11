Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu, BRT’de yayınlanan 50+ programına katılarak UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde kendisine bakanlık görevi verilmemesi ile azınlık hükümeti konusunda açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu, tamamlanamayan olağanüstü kurultayın ardından ileride yapılacak olan kurultayda rakip görüldüğü için kendisine bakanlık görevi verilmediğini söyledi. Faiz Sucuoğlu, azınlık hükümeti döneminde bakan olmayı beklemediğine işaret ederek, oluşturan kabine nedeniyle denge sorunu yaşanabileceğine vurgu yaptı.

Parti içinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı nisabın sağlanmasında sorun yaşandığını anlatan Sucuoğlu, başarılı olan bakanların başka bir bakanlıkta görevlendirilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. UBP’de her dönem didişmeler yaşandığına işaret eden Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını borçlu aldıklarını ve borçsuz devrettiklerini kaydetti.

“Önemli olan hükümetin başarısıdır”

Azınlık hükümetinde oluşturulan kabine hakkında konuşan Sucuoğlu, “Başbakan Ersan Saner, kabineyi kendine göre yarattı. Eğer başarılı olursa ileride kendisine avantaj sağlayabilir. Önemli olan hükümetin başarısıdır. Bu krizde yaşanan tökezleme daha zor günlerin yaşanmasına neden olur” diye konuştu.

Taçoy’a katılırım

Faiz Sucuoğlu, UBP-HP hükümeti döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu ancak yeni kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde bakanlık görevi verilmemesini değerlendirerek, “Her konuda değil ama bu konuda Hasan Taçoy’un, ‘kurultayda rakip görüldüğümüz için bakan yapılmadık’ söylemine katılırım” dedi.

“Bakan olmayı beklemiyordum”

Sucuoğlu, “Kabinede görev almayı beklemiyordum. UBP kurultayında ikinci tura kalan tabanın yüzde 71’ni temsil eden iki güçlü aday kabinede yok. Benim bakan olmamam önemli değil ancak dengeler açısından sıkıntı yaratabilir” dedi.

“Sıkıntılardan dolayı nisap sağlanamadı”

Sucuoğlu, yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı sıkıntılar olduğunu belirterek, “Nisap sağlanamaması parti içindeki sıkıntıdan kaynaklandı. Bir arkadaşın sağlık diğerinin ailesinde rahatsızlık yaşandı ancak genel olarak bir rahatsızlık var” diye konuştu.

“Mevcut bakanların görevlerinin değişmesi yanlış”

Kabine hakkında değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, “Olgun Amcaoğlu ve Nazım Çavuşoğlu bakanlıklarında başarılıydı. 9 ay sürecek bir hükümette mevcut bakanların değiştirilmesi yanlış. Adapte olması zaten 2 ay sürer. Tecrübeli bakanların yerinde kalması daha doğru olurdu. Kararı veren başbakandır başarı ve başarısızlık Ersan Saner’in olacaktır. Parti içinde muhalefet yapacağım amacım birilerini yıpratmak değil yanlışları düzeltmektir” dedi.

UBP’de yaşanan didişmeler dinamizm getirir

UBP’nin kurulduğu günden beri kendi için didişmeler ve tartışmalar yaşandığına işaret eden Sucuoğlu, “Bunlar partiye dinamizm ve örgütlere hareketlilik getirir. Herkesin otur Arap kalk Arap olarak idare edilmesi istenen bir yerde demokrasiden ve başarıdan söz edilemez” dedi.

Borçlu aldık borçsuz devrettik

Faiz Sucuoğlu ayrıca bakanlığı döneminde yapılanlarla ilgili şöyle konuştu:

Pandemi döneminde bakanlığımız etkin bir biçimde çalıştı. Maliye ve bakanlıklarıyla birlikte pandemi sürecini üstlendik. Benim dönemimde personel, özveriyle ek mesai almadan çalıştı.

Sigortayı borçlu aldık ve borçsuz devrettik. Eylül ayı içinde borçlarını kapattık. 303 milyonluk geliri özel sektöre dağıttık. Her ay 150 milyon TL emeklilik maaşı ödemesi yapıldı. Kafa karıştırmak isteyen kişilere bu cevabı vereyim ayrıca benim için çok önemli olan Engelsiz Yaşam Evi 22 Aralıkta ihaleye çıkılacak” diye konuştu.

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11/12/2020 16:58