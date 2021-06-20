Rakip İsviçre: Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam İsviçre ile bu akşam Bakü'de karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden Türkiye kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor. Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye nasıl en iyi grup üçüncüleri arasına girer? Türkiye-İsviçre maçıyla ilgili tüm ayrıntılar...

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20/06/2021

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Rakip İsviçre: Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu

A MİLLİLER 3. MAÇTA

EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takım, ilk maçında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında ise Galler'e 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

RAKİP İSVİÇRE

Şenol Güneş ve öğrencileri organizasyonun üçüncü maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?


EURO 2020 A Grubu üçüncü hafta hafta İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

20/06/2021 17:50
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TAGS: İsviçre, Türkiye’
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