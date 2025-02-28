Ralli Kulübü’nde 2020,2021 ve 2024 şampiyonları ödüllerine kavuştu

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) 2020, 2021 ve 2024 sezonları ödüllerini, 26 Şubat 2025 Çarşamba akşamı düzenlediği törenle sahiplerine verdi. Samimi ve sıcak ortamda yapılan törende şampiyonlar ve dereceye giren sporcular kupalarını aldı.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD), yapılan hazırlıkların ardından 27 Şubat 2025 Çarşamba akşamı, Lefkoşa Hamitköy’de bulunan Meril Restorant’ta 2020, 2021 ve 2024 ödül törenini gerçekleştirdi. Güven Sigorta ve Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda 3 sezon boyunca yapılan ralli sprint şampiyonalarında başarılı olan sporcular ödülleri aldı.

KKRKD eski başkanı Gizem Öke Aktül ve Başkan Niyazi Tekindor’un konuşmaları ile başlayan gece, basına, sponsorlara ve Mustafa Şeker’e iki başkanın takdim ettiği teşekkür plaketleri ile devam etti. Kulübün kurulduğu 2020 yılından itibaren yapılan tüm sezonlarda yaptıkları katkılardan dolayı Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a ve Sami Doğan Motors direktörleri Sami Doğan ile Nurcan Doğan’a teşekkür plaketleri verildi.

2020 Ralli Sprint Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi

Kulübün kurulduğu ilk yıl yapılan şampiyonada mutlu sona Fikri Macila ile Doğa Koyuncu ulaşmıştı. İkinci pilotlarda Sadık Bilgimer, Co-pilotlarda Mehmet Mişon olmuştu. Üçüncü pilotlarda Murat Aşık, Co-Pilotlarda Ahmet Buzlukcuoğlu olurken dördüncü pilotlarda Rauf Denktaş, Co-pilotlarda Ahmet Özerdem ve beşinci pilotlarda Mehmet Kamiloğlu, co-pilotlarda Harun Çakır olmuştu.

2021 Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi

2021 sezonunda Ralli Sprint Şampiyonası yanı sıra tek yarış olarak Tırmanma da yapılmıştı. Taner Balkanlar ile oğlu Berk Balkanlar şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. İkinci Ali Paşa ile kızı Gölgem Paşa olurken üçüncü Ahmet Bağrıaçık-Mehmet Direk ve dördüncü Ahmet Öksüzoğluları- Hüseyin Güne olmayı başarmıştı. 2021 yılının en büyük kupasını ise Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi almaya hak kazanmıştı. İkinciler pilotlarda Özhan Karaduman, co-pilotlarda Ali Burhan olurken, üçüncü pilotlarda Mahmut Özer, Co-pilotlarda Eser Sulo, dördüncü pilotlarda Sander Kahveciler, Co-pilotlarda Murat Aşık, beşinci pilotlarda Ömer Yıldız ve co-pilotlarda Mehmet Mişon olmayı başarmıştı.

2024 Ralli Sprint Şampiyonu Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi

Çekişmeli geçen 2024 sezonu sonunda ise mutlu sona ulaşmayı başaran ikili, baba-kız yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olmuştu. İkinci Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi olurken, üçüncü pilotlarda Zeki Demirdeş, co-pilotlarda Çeçilya Bilgimer olmuştu. Dördüncü pilotlarda Selen Bilgimer, co-pilotlarda Cihan Anıl Şahin ve beşinciler Ahmet Özerdem ile Kani Avkıran olmayı başarmıştı.

Tüm ödül alanların listesi:

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Ralli Sprint Şampiyonası Genel Klasman Pilot Genel Klasman Co-Pilot 1 Fikri Macila Doğa Koyuncu 2 Sadık Bilgimer Mehmet Mişon 3 Murat Aşık Ahmet Buzlukcuoğlu 4 Rauf Denktaş Ahmet Özerdem 5 Mehmet Kamiloğlu Harun Çakır Grup N Pilot Grup N Co-Pilot 1 Murat Aşık Vural Vurur 2 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar 3 Halil Mulla Mehmet Çağla Sınıf 1 Pilot Sınıf 1 Co-Pilot 1 Sadık Bilgimer Hüseyin Çocuk 2 Oktay Çocuk Ahmet Buzlukcuoğlu 3 Selen Bilgimer Mustafa Kandır Sınıf 2 Pilot Sınıf 2 Co-Pilot 1 Fikri Macila Doğa Koyuncu 2 Rauf Denktaş Mehmet Mişon 3 Mehmet Kamiloğlu Ahmet Özerdem Sınıf 4 Pilot Sınıf 4 Co-Pilot 1 Özhan Karaduman Birgen Karaduman Sınıf T2 Pilot Sınıf T2 Co-Pilot 1 Ozan Birşen Salih Kanatlı Sınıf T3 Pilot Sınıf T3 Co-Pilot 1 Serhat Karaoğlan Şeref Karaoğlan Kadın Co-Pilot 1 Ayşe Alptürk Macila 2 Hande Küfi 3 Birgen Karaduman Gençler Co-Pilot 1 Şeref Karaoğlan

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Ralli Sprint Şampiyonası Genel Klasman Pilot Genel Klasman Co-Pilot 1 Enver Haskasap Halil Mulla 2 Özhan Karaduman Ali Burhan 3 Mahmut Özer Eser Sulo 4 Sander Kahveciler Murat Aşık 5 Ömer Yıldız Mehmet Mişon Sınıf 1 Pilot Sınıf 1 Co-Pilot 1 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer 2 Salih Çelikkaya Özker Özçelebi Sınıf 2 Pilot Sınıf 2 Co-Pilot 1 Enver Haskasap Halil Mulla 2 Ömer Yıldız Murat Aşık 3 Rauf Denktaş Mehmet Mişon Sınıf 3 Pilot Sınıf 4 Co-Pilot 1 Mahmut Özer Ali Burhan 2 Özhan Karaduman Serdar Kumru Sınıf 4 Pilot Sınıf 4 Co-Pilot 1 Özhan Karaduman Cemal Yeltekin Sınıf T2 Pilot Sınıf T2 Co-Pilot 1 Sander Kahveciler Eser Sulo Kadın Co-Pilot 1 Buse Bilgimer

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Tırmanma Şampiyonası Genel Klasman Pilot Genel Klasman Co-Pilot 1 Taner Balkanlar Berk Balkanlar 2 Ali Paşa Gölgem Paşa 3 Ahmet Bağrıaçık Mehmet Direk 4 Ahmet Öksüzoğluları Hüseyin Güne