Ralli Kulübü’nde 2020,2021 ve 2024 şampiyonları ödüllerine kavuştu

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28/02/2025

Ralli Kulübü’nde 2020,2021 ve 2024 şampiyonları ödüllerine kavuştu

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) 2020, 2021 ve 2024 sezonları ödüllerini, 26 Şubat 2025 Çarşamba akşamı düzenlediği törenle sahiplerine verdi. Samimi ve sıcak ortamda yapılan törende şampiyonlar ve dereceye giren sporcular kupalarını aldı.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD), yapılan hazırlıkların ardından 27 Şubat 2025 Çarşamba akşamı, Lefkoşa Hamitköy’de bulunan Meril Restorant’ta 2020, 2021 ve 2024 ödül törenini gerçekleştirdi. Güven Sigorta ve Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda 3 sezon boyunca yapılan ralli sprint şampiyonalarında başarılı olan sporcular ödülleri aldı.

KKRKD eski başkanı Gizem Öke Aktül ve Başkan Niyazi Tekindor’un konuşmaları ile başlayan gece, basına, sponsorlara ve Mustafa Şeker’e iki başkanın takdim ettiği teşekkür plaketleri ile devam etti. Kulübün kurulduğu 2020 yılından itibaren yapılan tüm sezonlarda yaptıkları katkılardan dolayı Güven Sigorta Hasar Müdürü Çağan Kubilay’a ve Sami Doğan Motors direktörleri Sami Doğan ile Nurcan Doğan’a teşekkür plaketleri verildi.

2020 Ralli Sprint Şampiyonu Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisi

Kulübün kurulduğu ilk yıl yapılan şampiyonada mutlu sona Fikri Macila ile Doğa Koyuncu ulaşmıştı. İkinci pilotlarda Sadık Bilgimer, Co-pilotlarda Mehmet Mişon olmuştu. Üçüncü pilotlarda Murat Aşık, Co-Pilotlarda Ahmet Buzlukcuoğlu olurken dördüncü pilotlarda Rauf Denktaş, Co-pilotlarda Ahmet Özerdem ve beşinci pilotlarda Mehmet Kamiloğlu, co-pilotlarda Harun Çakır olmuştu.

 

2021 Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi

2021 sezonunda Ralli Sprint Şampiyonası yanı sıra tek yarış olarak Tırmanma da yapılmıştı. Taner Balkanlar ile oğlu Berk Balkanlar şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. İkinci Ali Paşa ile kızı Gölgem Paşa olurken üçüncü Ahmet Bağrıaçık-Mehmet Direk ve dördüncü Ahmet Öksüzoğluları- Hüseyin Güne olmayı başarmıştı. 2021 yılının en büyük kupasını ise Ralli Sprint Şampiyonu Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi almaya hak kazanmıştı. İkinciler pilotlarda Özhan Karaduman, co-pilotlarda Ali Burhan olurken, üçüncü pilotlarda Mahmut Özer, Co-pilotlarda Eser Sulo, dördüncü pilotlarda Sander Kahveciler, Co-pilotlarda Murat Aşık, beşinci pilotlarda Ömer Yıldız ve co-pilotlarda Mehmet Mişon olmayı başarmıştı.

2024 Ralli Sprint Şampiyonu Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi

Çekişmeli geçen 2024 sezonu sonunda ise mutlu sona ulaşmayı başaran ikili, baba-kız yarışan Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olmuştu. İkinci Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi olurken, üçüncü pilotlarda Zeki Demirdeş, co-pilotlarda Çeçilya Bilgimer olmuştu. Dördüncü pilotlarda Selen Bilgimer, co-pilotlarda Cihan Anıl Şahin ve beşinciler Ahmet Özerdem ile Kani Avkıran olmayı başarmıştı.

Tüm ödül alanların listesi:

2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Ralli Sprint Şampiyonası

 

Genel Klasman Pilot

Genel Klasman Co-Pilot

1

Fikri Macila

Doğa Koyuncu

2

Sadık Bilgimer

Mehmet Mişon

3

Murat Aşık

Ahmet Buzlukcuoğlu

4

Rauf Denktaş

Ahmet Özerdem

5

Mehmet Kamiloğlu

Harun Çakır

 

Grup N Pilot

Grup N Co-Pilot

1

Murat Aşık

Vural Vurur

2

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

3

Halil Mulla

Mehmet Çağla

 

Sınıf 1 Pilot

Sınıf 1 Co-Pilot

1

Sadık Bilgimer

Hüseyin Çocuk

2

Oktay Çocuk

Ahmet Buzlukcuoğlu

3

Selen Bilgimer

Mustafa Kandır

 

Sınıf 2 Pilot

Sınıf 2 Co-Pilot

1

Fikri Macila

Doğa Koyuncu

2

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

3

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Özerdem

 

Sınıf 4 Pilot

Sınıf 4 Co-Pilot

1

Özhan Karaduman

Birgen Karaduman

 

Sınıf T2 Pilot

Sınıf T2 Co-Pilot

1

Ozan Birşen

Salih Kanatlı

 

Sınıf T3 Pilot

Sınıf T3 Co-Pilot

1

Serhat Karaoğlan

Şeref Karaoğlan

 

Kadın Co-Pilot

 

1

Ayşe Alptürk Macila

 

2

Hande Küfi

 

3

Birgen Karaduman

 

 

Gençler Co-Pilot

 

1

Şeref Karaoğlan

 

 

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Ralli Sprint Şampiyonası

 

Genel Klasman Pilot

Genel Klasman Co-Pilot

1

Enver Haskasap

Halil Mulla

2

Özhan Karaduman

Ali Burhan

3

Mahmut Özer

Eser Sulo

4

Sander Kahveciler

Murat Aşık

5

Ömer Yıldız

Mehmet Mişon

 

Sınıf 1 Pilot

Sınıf 1 Co-Pilot

1

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

2

Salih Çelikkaya

Özker Özçelebi

 

Sınıf 2 Pilot

Sınıf 2 Co-Pilot

1

Enver Haskasap

Halil Mulla

2

Ömer Yıldız

Murat Aşık

3

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

 

Sınıf 3 Pilot

Sınıf 4 Co-Pilot

1

Mahmut Özer

Ali Burhan

2

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

 

Sınıf 4 Pilot

Sınıf 4 Co-Pilot

1

Özhan Karaduman

Cemal Yeltekin

 

Sınıf T2 Pilot

Sınıf T2 Co-Pilot

1

Sander Kahveciler

Eser Sulo

 

Kadın Co-Pilot

 

1

Buse Bilgimer

 

 

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Tırmanma Şampiyonası

 

Genel Klasman Pilot

Genel Klasman Co-Pilot

1

Taner Balkanlar

Berk Balkanlar

2

Ali Paşa

Gölgem Paşa

3

Ahmet Bağrıaçık

Mehmet Direk

4

Ahmet Öksüzoğluları

Hüseyin Güne

 

2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Ralli Sprint Şampiyonası

 

Genel Klasman Pilot

Genel Klasman Co-Pilot

1

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

2

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

3

Zeki Demirdeş

Çeçilya Bilgimer

4

Selen Bilgimer

Cihan Anıl Şahin

5

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

 

Grup N Pilot

Grup N Co-Pilot

1

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

 

Sınıf 1 Pilot

Sınıf 1 Co-Pilot

1

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

2

Selen Bilgimer

Çeçilya Bilgimer

3

Ahmet Özerdem

Cihan Anıl Şahin

 

Sınıf 2 Pilot

Sınıf 2 Co-Pilot

1

Cevdet Alptürk

Mehmet Çağla

2

Çağkan Bozalanlar

Hüseyin Çocuk

3

Zeki Demirdeş

 

 

Sınıf 3 Pilot

 

1

Umut Sular

 

 

Kadın Co-Pilot

 

1

Buse Bilgimer

 

2

Çeçilya Bilgimer

 

 

Genç Kadın Co-Pilot

 

 

Açelya Sular

 

 

Genç Erkek Co-Pilot

 

 

Ahmet Biricik

 

 

Genç Yetenek Ödülü

 

 

Jr. Hasan Macila

 

 

Cesaret Ödülü

 

 

Erdaş Uçaner

 

 

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TAGS: haber, kıbrıs
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