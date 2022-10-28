Rallide açılış yapıldı, ilk günün en hızlısı Haskasap-Şevketoğlu ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda görkemli bir törenle dün akşam (28 Ekim 2022 Cuma) başladı

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı dün akşam yapılan açılış töreni ve geçilen Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı ile başladı. Üç günlük programla yapılacak Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin açılış töreni Lefkoşa Surlariçi Zahra Sokak’ta yapıldı. Havai Fişek gösterisi eşliğinde yapılan seremonik startta Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gülgün Süt Mamülleri Direktörleri, Limon yetkilileri ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir bayrak kaldırdı. Açılış seremonisinin ardından yapılan Uludağ ve Herby Tea Girne Kapısı Şehir içi Özel Seyirci Etabı’nda coşkulu bir kalabalık vardı. Gelengül Prıduction’ın canlı yayınladığı ve Radjo Juke müzikleriyle renklenen etabın sunumunu Arif Köroğlu yaptı. Tırmanma ve Drift araçlarnın da seyircilere gösteri sunduğı ilk etabın en iyi derecesini NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi yaptı. 2 dakika 04.5 saniyelik derece elde eden ikiliyi, 2 dakika 05.3 saniyelik dereceleriyle Kıbrıs Online Racing Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi takip etti. Bir diğer NEU Drift Racing Team ekibi Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi ise 2 dakika 06.8 saniyelik dereceleriyle ilk günün üçüncüsü oldu.

Bugün (29 Ekim Cumartesi) ralli Serdarlı bölgesinde olacak

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta ilk uzun gün Serdarlı bölgesinde olacak. Servis alanının da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne kurulacağı rallide ekipler yarın (29 Ekim Cumartesi) Serdarlı bölgesinde iki etap geçecekler. “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etap ikişer kez art arda geçilerek ikinci gün tamamlanacak. Serdarlı bölgesindeki ünlü zıplama noktası 4 kez geçilecek. Pazar günü ise Meriç ve Balıkesir etapları geçilecek. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etabın ikişer kez art arda geçilmesinin ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların ardından 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

Program

29 Ekim Cumartesi

Serdarlı 1: 13.48

Serdarlı 2: 14.41

Çatoz 1: 15.54

Çatoz 2: 16.42

30 Ekim Pazar

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Finiş-Zahra Sokak: 16.30

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi ilk gün dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Güner Şevketoğlu Skoda Fabia R5 2 02:04.5 2 6 Kıbrıs Online Rally Team Mehmet Kamiloğlu Ahmet Gürün Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 02:05.3 3 4 NEU Drift Racing Team Halil Mulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 02:06.8 4 10 Team Evo RT Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 02:12.6 5 8 Team Evo RT Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo VI 1 02:14.7 6 7 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 02:15.6 7 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Ford Fiesta S2000 2 02:19.4 8 12 Doğa Koyuncu Şenay Karafelikli Mitsubishi Lancer Evo IX N 02:28.1 9 16 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ahmet Buzlukçuoğlu Peugeot 206 Gti 3 02:31.9 10 9 Goodyear Racing Team Kerim Hacımevlüt Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 02:35.3 11 3 Fina Racing Team Cevdet Alptürk Mustafa Yücener Ford Fiesta R5 2 02:39.9 12 14 Team Evo RT Hüseyin Yarkıner Ali Yöncü Mitsubishi Lancer Evo VI 1 02:40.8 13 17 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Mitsubishi Lancer Evo IX N 02:43.0 14 5 Kıbrıs Online Rally Team Barış Kalfaoğlu Ahmet Özerdem Mitsubishi Lancer Evo IX N 02:56.6 15 15 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Serdar Kumru Fiat Palio 3 03:02.3

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28/10/2022 23:27