Rallide ikinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi

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29/10/2022

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Rallide ikinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası altıncı yarışı, geçilen 4 etapla devam etti. Gülgün Süt Mamülleri sponsorluğunda yapılan rallinin ikinci gününü de Haskasap-Şevketoğlu ikilisi lider tamamladı.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının altıncı yarışı dün (29 Ekim Cumartesi) geçilen 4 etapla devam etti. Üç günlük programla organize edilen Gülgün Süt Mamülleri 2022 Kuzey Kıbrıs Rallisi’nin ikinci gününde ekipler “Serdarlı” ve “Çatoz” isimleriyle hazırlanan iki etabı ikişer kez art arda geçtiler. İlk günün lideri olan, NEU Drift RacingTeam’den Enver Haskasap-Güner Şevketoğlu ikilisi, ikinci gün geçilen 4 etabın 2’sinde en iyi dereceyi yaparak liderliklerini korumayı başardılar. 29 dakika 43.1 saniyelik dereceleriyle lider olan ikiliyi, açılış etabında sıkıntı yaşayarak geriye düşen, fakat Serdarlı etaplarında iki kez en iyi dereceyi yaparak ikinci sıraya kadar tırmanan Fina Racing Team ekibi, Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi takip etti. Alptürk-Yücener ikilisinin derecesi 30 dakika 18.4 saniye. Yine açılış etabında sıkıntı yaşayan ve gerilere düşen fakat Serdarlı’da üç etabı üçüncü bitiren Goodyear Racing Team ekibi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günün üçüncüsü oldular. Özellikle Serdarlı’da ünlü zıplama noktasının seyircilerle dolduğu rallinin ikinci günü 3 ekip mekanik sorun yaşayarak günü tamamlayamadı. Sınıf N’de Kıbrıs Online Rally Team’den Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi günü lider tamamlarken, Sınıf 1’de Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasım Çetinkaya ikilisi ve Sınıf 3’te Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi günü lider tamamladı.

 

Bugün (30 Ekim Pazar) ralli Balıkesir bölgesinde olacak

Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Chagla Car Care, Eurol’un da katkıları ile yapılan yarışta üçüncü gün Balıkesir bölgesinde olacak. Servis alanının Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde kurulduğu rallide ekipler bugün (30 Ekim Pazar) Meriç ve Balıkesir isimleriyle hazırlanan etapları geçecekler. Aynı bölgede ve kısmi olarak aynı noktalardan geçecek olan iki etap ikişer kez art arda geçilecek. Balıkesir ve Meriç etaplarının zıplama noktaları bu rallide de olacak. Etapların tamamlanmasının ardından ekipler yeniden Zahra sokağa dönecek ve takrini 16.30’dan itibaren ödül töreni yapılarak organizasyon son bulacak.

 

Program

30 Ekim Pazar

Servis: 09:35

Meriç 1: 10.13

Meriç 2: 11.16

Servis: 11:56

Balıkesir 1: 13.49

Balıkesir 2: 14.42

Servis: 15.12

Finiş-Zahra Sokak: 16.30

Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi ikinci gün dereceleri:

 

 

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

1

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Güner Şevketoğlu

Skoda Fabia R5

2

29:43.1

2

3

Fina Racing Team

Cevdet Alptürk

Mustafa Yücener

Ford Fiesta R5

2

30:18.4

3

2

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Ford Fiesta S2000

2

30:53.8

4

5

Kıbrıs Online Rally Team

Barış Kalfaoğlu

Ahmet Özerdem

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

32:32.8

5

6

Kıbrıs Online Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Ahmet Gürün

Mitsubishi Lancer Evo X R4

2

32:35.0

6

12

 

Doğa Koyuncu

Şenay Karafelikli

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

32:37.2

7

7

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

32:49.4

8

4

NEU Drift Racing Team

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

33:32.8

9

9

Goodyear Racing Team

Kerim Hacımevlüt

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

34:05.8

10

17

Zaim Kömürleri Rally T.

Önder Zaim

 

Mitsubishi Lancer Evo IX

N

34:21.6

11

15

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Serdar Kumru

Fiat Palio

3

37:04.8

12

16

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ahmet Buzlukçuoğlu

Peugeot 206 Gti

3

38:50.4

13

10

Team Evo RT

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

Bitiremedi

14

8

Team Evo RT

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

Bitiremedi

15

14

Team Evo RT

Hüseyin Yarkıner

Ali Yöncü

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

Bitiremedi

 

 

29/10/2022 20:03
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TAGS: Rallide ikinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
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