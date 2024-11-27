Rallide Şampiyonlar bu hafta sonu belirleniyor

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27/11/2024

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Rallide Şampiyonlar bu hafta sonu belirleniyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun da finali olarak yapılan “Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi” bu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Akdeniz, Alayköy ve Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılacak. Rallinin start seremonisi, servis alanı ve ödül töreni YDÜ Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapılacak.

 

Cumartesi günü Akdeniz

30 Kasım 2024 Cumartesi sabahı saat 10.30’da yapılacak seremoninin ardından ekipler Akdeniz bölgesine gidecekler. Akdeniz etabı 11.30 ve 12.30’da iki kez art arda geçildikten sonra 14.00 ve 15.00’de iki kez art arda bu sefer Akdeniz etabının tersi, Tepebaşı etabı adıyla geçilecek. Ardından ilk gün YDÜ Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanında sona erecek.

 

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 1 Aralık 2024 Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.30’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 10.30-12.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ’ye dönecek olan ekipler servis alıp İkas Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak seyirci özel etabı 14.45’ten itibaren yapılacak ve ralli ödül töreni ile son bulacak. İkas SSS seyirciler için ücretsiz olacak.

 

Şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek

Sezon boyunca nefes kesen şampiyonluk yarışında artık sona gelindi. 20 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta genel klasman şampiyonları ve sınıfların şampiyonları belirlenecek. Ayrıca 2024 Mahalli Ralli Kupası olan Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda podyum belirlenecek. 8’i R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 20 ekibin 9’u sınıf 2’de, 5’i Sınıf 1’de, 2’si Sınıf N’de, 2’si sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Rallide ayrıca Vahide Çobanoğlu Yarışın Kahramanı Özel Ödülü ve Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü de sahiplerini bulacak. 3’

Ü Sprint olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada ekipler topladıkları en iyi 6 yarışın puanı üzerinden sıralanacaklar. Bu durumda lider durumda bulunan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, ikinci sırada bulunan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ve üçüncü sırada bulunan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi şampiyonluk mücadelesi verecek.

 

Program

30 Kasım Cumartesi

Start İkas Süpermarket: 10.30

ÖE1 Akdeniz 1: 11.33

ÖE2 Akdeniz 2: 12.36

ÖE3 Tepebaşı 1: 14.09

ÖE4 Tepebaşı 2: 15.12

Servis A YDÜ: 16.22

1 Aralık Pazar    

Servis B YDÜ: 09.35

ÖE5 Alayköy 1: 10.33

ÖE6 Alayköy 2: 11.36

Servis C YDÜ: 12.06

ÖE7 İkas SSS: 14.49

Podyum İkas Süpermarket: 15.30

 

Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi Kayıt Listesi:

               No.        Takım    Pilot       Co-Pilot Araç       Sınıf

1             1             NEU Drift Racing Team   Enver Haskasap Halil Mulla           Volkswagen Polo GTI Rally2            2

2             2             Goodyear Racing Team  Çağkan Bozalanlar           Hasan Evrensel  Skoda Fabia Rally2    2

3             3             Bilgimer Rally Team        Selen Bilgimer    Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6     1

4             4             Goodyear Racing Team  Oktay Çocuk       Hüseyin Çocuk   Skoda Fabia Rally2               2

5             5             Macila Rally Team            Fikri Macila         Harun Çakır        Volkswagen Polo GTI Rally2            2

6             6             Goodyear Racing Team  Cevdet Alptürk   Mehmet Çağla   Volkswagen Polo GTI Rally2            2

7             7             Bilgimer Rally Team        Sadık Bilgimer    Buse Bilgimer     Mitsubishi Lancer EVO8     1

8             8             Goodyear Racing Team  Cem Yudulmaz   Ahmet Gürün      Ford Fiesta Rally2               2

9             9             Zaim Kömürleri Rally T.  Önder Zaim         Barış Hürkol        Mitsubishi Lancer EVO9     N

10           10           Çelebçi Motorsport Team             Mustafa K. Baran             Gökan Bolatçıoğlu               Ford Fiesta Proto             1

11           11           Stage Cars Rally Team     Zeki Demirdeş    Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2               2

12           12           Biricik Rally Team             Hakan Biricik      Ahmet Biricik      Subaru Impreza 1

13           14           Stage Cars Rally Team     Ahmet Özerdem               Kani Avkıran        Mitsubishi Lancer EVO10    1

14           15           Goodyear Racing Team  Mehmet Çocuk  İrfan Topcu         Ford Fiesta S2000               2

15           16                         Edim Macila       Güner Şevketoğlu            Ford Fiesta Rally2             2

16           17           Bilgimer Rally Team        Hüseyin Yarkıner              Ümit Koçak         Mitsubishi Lancer EVO7       N

17           18           Karaduman Rally Team  Özhan Karaduman           Ahmet Buzlukçuoğlu        Fiat Palio      4

18           19           Karaduman Rally Team  Osman Pozan     Ayhan Ertuğrul   Peugeot 206       4

19           20                         Tolga Güllü          Hasan Önderol   Canam Maverick              R

20           21           NEU Drift Racing Team   Erdaş Uçaner      Arkın Şevketoğlu              Canam Maverick             R

27/11/2024 18:55
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TAGS: Rallide Şampiyonlar bu hafta sonu belirleniyor
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