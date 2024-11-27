Rallide Şampiyonlar bu hafta sonu belirleniyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Geçtiğimiz sezonun da finali olarak yapılan “Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi” bu yıl 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Akdeniz, Alayköy ve Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapılacak. Rallinin start seremonisi, servis alanı ve ödül töreni YDÜ Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapılacak.

Cumartesi günü Akdeniz

30 Kasım 2024 Cumartesi sabahı saat 10.30’da yapılacak seremoninin ardından ekipler Akdeniz bölgesine gidecekler. Akdeniz etabı 11.30 ve 12.30’da iki kez art arda geçildikten sonra 14.00 ve 15.00’de iki kez art arda bu sefer Akdeniz etabının tersi, Tepebaşı etabı adıyla geçilecek. Ardından ilk gün YDÜ Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanında sona erecek.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra, İkas Süpermarket, Basel Energy, Polaris, GenPower, GoPro, Limon, Sportface, Aveon Sigorta, Rinata Parts & Oil, Chagla Car Care, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu, Car&Cars, Dorana Turizm ve Eurol’un da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 1 Aralık 2024 Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.30’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 10.30-12.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ’ye dönecek olan ekipler servis alıp İkas Seyirci Özel Etabı’nı geçecekler. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak seyirci özel etabı 14.45’ten itibaren yapılacak ve ralli ödül töreni ile son bulacak. İkas SSS seyirciler için ücretsiz olacak.

Şampiyonluk yarışı nefesleri kesecek

Sezon boyunca nefes kesen şampiyonluk yarışında artık sona gelindi. 20 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta genel klasman şampiyonları ve sınıfların şampiyonları belirlenecek. Ayrıca 2024 Mahalli Ralli Kupası olan Ahmet Demirel Ralli Kupası’nda podyum belirlenecek. 8’i R5 olmak üzere rallide mücadele edecek olan 20 ekibin 9’u sınıf 2’de, 5’i Sınıf 1’de, 2’si Sınıf N’de, 2’si sınıf 4’te ve 2’si sınıf R’de yarışacak. Rallide ayrıca Vahide Çobanoğlu Yarışın Kahramanı Özel Ödülü ve Otomobil Dünyası 20.Yıl Özel Ödülü de sahiplerini bulacak. 3’

Ü Sprint olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonada ekipler topladıkları en iyi 6 yarışın puanı üzerinden sıralanacaklar. Bu durumda lider durumda bulunan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, ikinci sırada bulunan Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi ve üçüncü sırada bulunan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi şampiyonluk mücadelesi verecek.

Program

30 Kasım Cumartesi

Start İkas Süpermarket: 10.30

ÖE1 Akdeniz 1: 11.33

ÖE2 Akdeniz 2: 12.36

ÖE3 Tepebaşı 1: 14.09

ÖE4 Tepebaşı 2: 15.12

Servis A YDÜ: 16.22

1 Aralık Pazar

Servis B YDÜ: 09.35

ÖE5 Alayköy 1: 10.33

ÖE6 Alayköy 2: 11.36

Servis C YDÜ: 12.06

ÖE7 İkas SSS: 14.49

Podyum İkas Süpermarket: 15.30

Çağkan Yapı-Near East Bank Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1 1 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

2 2 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Evrensel Skoda Fabia Rally2 2

3 3 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Sabahittin Dağlı Mitsubishi Lancer EVO6 1

4 4 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Skoda Fabia Rally2 2

5 5 Macila Rally Team Fikri Macila Harun Çakır Volkswagen Polo GTI Rally2 2

6 6 Goodyear Racing Team Cevdet Alptürk Mehmet Çağla Volkswagen Polo GTI Rally2 2

7 7 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO8 1

8 8 Goodyear Racing Team Cem Yudulmaz Ahmet Gürün Ford Fiesta Rally2 2

9 9 Zaim Kömürleri Rally T. Önder Zaim Barış Hürkol Mitsubishi Lancer EVO9 N

10 10 Çelebçi Motorsport Team Mustafa K. Baran Gökan Bolatçıoğlu Ford Fiesta Proto 1

11 11 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Cihan Anıl Şahin Skoda Fabia Rally2 2

12 12 Biricik Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1

13 14 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO10 1

14 15 Goodyear Racing Team Mehmet Çocuk İrfan Topcu Ford Fiesta S2000 2

15 16 Edim Macila Güner Şevketoğlu Ford Fiesta Rally2 2

16 17 Bilgimer Rally Team Hüseyin Yarkıner Ümit Koçak Mitsubishi Lancer EVO7 N

17 18 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 4

18 19 Karaduman Rally Team Osman Pozan Ayhan Ertuğrul Peugeot 206 4

19 20 Tolga Güllü Hasan Önderol Canam Maverick R

20 21 NEU Drift Racing Team Erdaş Uçaner Arkın Şevketoğlu Canam Maverick R