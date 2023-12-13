Rallide sezon finali Near East Bank Çağkan Yapı Rallisi ile yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışı, Near East Bank ve Çağkan Yapı sponsorluğunda 16-17 Aralık tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket’te yapılacak. 16 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.00’da yapılacak açılışın ardından ekipler 09.50’den itibaren; Meriç-Aslanköy arası, Meriç-Ercan arası ve Meriç-Balıkesir arası 3 etabı ikişer kez geçecekler. Takribi 15.30’a kadar bu bölgede geçilecek etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanda sona erecek.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler.

Rallide 17 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 33 ekip yarışacak

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek olan sezonun final yarışının kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi ve Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin R5 ile yarışacağı rallide toplam 4 ekip Sınıf 2’de ter dökecek. Sınıf N’nin iddialı ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisine bu yarış Derviş Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ve Mehmetali Yavaşoğlu-Mehmetali Hüdaverdi ikilisi rakip olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi ve Şeref Karaoğlan-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1’de yarışacak. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ile Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi Sınıf 3’de birincilik mücadelesi verecek. Sınıf R’de ise Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisine bu yarış Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi eşlik edecek. Sınıf T2’de de Serkan Bolçocuk-Mehmet Kasımoğlu ikilisinin kayıt yaptırmasıyla toplam 17 ekip mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde geçilecek seyirci özel etaplarında ise Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösteri sürüşü yapmasıyla toplam 33 ekip start alacak.

Pilotlarda ikincilik, takımlarda şampiyonluk için mücadele yaşanacak

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın final yarışı öncesi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluklarını garantilemişlerdi. Pilotlarda ikincilik yarışı Çağkan Bozalanlar ile Ömer Yıldız arasında yaşanacak. İkilinin arasında sadece 0.4 puan bulunuyor. Co-pilotlarda Hasan Odun 91 puanla ikinci, Ali Burhan 68.1 puanla üçüncü, Hüseyin Çocuk 68 puanla dördüncü, Kani Avkıran 64.1 puanla beşinci ve Ahmet Özerdem 62 puanla altıncı sırada bulunuyor. Takımlarda ise Goodyear Racing Team 170.7 puanla zirvede, NEU Drift Racing Team 155 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Program

16 Aralık Cumartesi

Start İkas Süpermarket: 09.00

ÖE1 Meriç 1: 09.53

ÖE2 Mora 1: 10.36

ÖE3 Meriç 2: 10.59

Servis A NEU: 12.00

ÖE4 Balıkesir 1: 14.02

ÖE5 Mora 2: 14.45

ÖE6 Balıkesir 2: 15.08

Servis B NEU: 16.08

17 Aralık Pazar

Servis C NEU: 09.05

Alayköy 1: 09.33

Alayköy 2: 10.26

Toplama NEU: 11.06

SSS Şov: 13.00

İkas SSS: 13.59

Günsel SSS: 15.07

Podyum İkas Süpermarket: 16.30

Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Kayıt Listesi:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2 2 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2 3 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer EVO IX N 4 4 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2 5 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer EVO VI 1 6 6 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer EVO VIII 1 7 7 Goodyear Racing Team Derviş Dizliklioğlu Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer EVO IX N 8 8 NEU Drift Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2 9 9 Bilgimer Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 10 10 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer EVO IX N 11 11 Goodyear Racing Team Şeref Karaoğlan Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer EVO X 1 12 12 Stage Cars Rally Team Mehmet Ali Yavaşoğlu Mehmet Ali Hüdaverdi Mitsubishi Lancer EVO IX N 13 14 Karaduman Rally Team Özhan Karaduman Ahmet Buzlukçuoğlu Fiat Palio 3 14 15 Bilgimer Rally Team Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 15 16 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 16 17 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Canam Maverick R 17 18 Serkan Bolçocuk Mehmet Kasımoğlu Wild Cat T2

Günsel SSS & İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:

18 X1 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia 19 X2 Celal Bozbeyli Nissan Silvia 20 X3 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer 21 X4 Bekir Özsusuzlu Nissan Silvia 22 X5 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia 23 X6 Kemal Topçuoğlu Honda Civic 24 X7 Emre Erosal Ford Fiesta Proto 25 X8 İbrahim Yolcu Argün Mitsubishi Lancer EVO IX 26 X9 Orhan Keleş Nissan Silvia 27 X10 Bektaş Talay Nissan Silvia 28 X11 Yaşam Karakurt Toyota Soarer 29 X12 Mustafa Kemal Baran Toyota Chaser 30 X14 Emine Keremoğlu Nissan Silvia 31 X15 İzer Özvurulmuş Mitsubishi Lancer EVO IX 32 X16 Tanju Candaş Renault Clio RS Cup 33 X17 Ali Güran Tahsin Mazda Mx-5