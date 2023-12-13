Rallide sezon finali Near East Bank Çağkan Yapı Rallisi ile yapılıyor

ads ads ads ads
13/12/2023

ads
Rallide sezon finali Near East Bank Çağkan Yapı Rallisi ile yapılıyor


Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışı, Near East Bank ve Çağkan Yapı sponsorluğunda 16-17 Aralık tarihleri arasında yapılıyor

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı iki günlük programla yapılıyor. Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin seremoni startı ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket’te yapılacak. 16 Aralık Cumartesi sabahı saat 09.00’da yapılacak açılışın ardından ekipler 09.50’den itibaren; Meriç-Aslanköy arası, Meriç-Ercan arası ve Meriç-Balıkesir arası 3 etabı ikişer kez geçecekler. Takribi 15.30’a kadar bu bölgede geçilecek etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulacak servis alanda sona erecek.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler.

 

Rallide 17 ekip, Özel Seyirci etabında toplam 33 ekip yarışacak

Şampiyon Melekler Ralli Kupası’na da puan verecek olan sezonun final yarışının kayıt işlemleri tamamlandı. Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi, Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi ve Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisinin R5 ile yarışacağı rallide toplam 4 ekip Sınıf 2’de ter dökecek. Sınıf N’nin iddialı ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisine bu yarış Derviş Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi, Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi ve Mehmetali Yavaşoğlu-Mehmetali Hüdaverdi ikilisi rakip olacak. İddialı diğer ekiplerden Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi, Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi, Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi ve Şeref Karaoğlan-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1’de yarışacak. Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ile Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi Sınıf 3’de birincilik mücadelesi verecek. Sınıf R’de ise Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisine bu yarış Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi eşlik edecek. Sınıf T2’de de Serkan Bolçocuk-Mehmet Kasımoğlu ikilisinin kayıt yaptırmasıyla toplam 17 ekip mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde geçilecek seyirci özel etaplarında ise Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösteri sürüşü yapmasıyla toplam 33 ekip start alacak.

Pilotlarda ikincilik, takımlarda şampiyonluk için mücadele yaşanacak

Basel Holding 2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın final yarışı öncesi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi şampiyonluklarını garantilemişlerdi. Pilotlarda ikincilik yarışı Çağkan Bozalanlar ile Ömer Yıldız arasında yaşanacak. İkilinin arasında sadece 0.4 puan bulunuyor. Co-pilotlarda Hasan Odun 91 puanla ikinci, Ali Burhan 68.1 puanla üçüncü, Hüseyin Çocuk 68 puanla dördüncü, Kani Avkıran 64.1 puanla beşinci ve Ahmet Özerdem 62 puanla altıncı sırada bulunuyor. Takımlarda ise Goodyear Racing Team 170.7 puanla zirvede, NEU Drift Racing Team 155 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Program

16 Aralık Cumartesi

Start İkas Süpermarket: 09.00

ÖE1 Meriç 1: 09.53

ÖE2 Mora 1: 10.36

ÖE3 Meriç 2: 10.59

Servis A NEU: 12.00

ÖE4 Balıkesir 1: 14.02

ÖE5 Mora 2: 14.45

ÖE6 Balıkesir 2: 15.08

Servis B NEU: 16.08

17 Aralık Pazar

Servis C NEU: 09.05

Alayköy 1: 09.33

Alayköy 2: 10.26

Toplama NEU: 11.06

SSS Şov: 13.00

İkas SSS: 13.59

Günsel SSS: 15.07

Podyum İkas Süpermarket: 16.30

 

Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi Kayıt Listesi:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Skoda Fabia R5

2

2

2

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Volkswagen Polo GTI R5

2

3

3

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer EVO IX

N

4

4

Stage Cars Rally Team

Ömer Yıldız

Ahmet Özerdem

Ford Fiesta R5

2

5

5

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer EVO VI

1

6

6

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer EVO VIII

1

7

7

Goodyear Racing Team

Derviş Dizliklioğlu

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer EVO IX

N

8

8

NEU Drift Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Skoda Fabia R5

2

9

9

Bilgimer Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

10

10

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer EVO IX

N

11

11

Goodyear Racing Team

Şeref Karaoğlan

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer EVO X

1

12

12

Stage Cars Rally Team

Mehmet Ali Yavaşoğlu

Mehmet Ali Hüdaverdi

Mitsubishi Lancer EVO IX

N

13

14

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Fiat Palio

3

14

15

Bilgimer Rally Team

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

15

16

 

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

16

17

Goodyear Racing Team

Mahmut Bozalanlar

Mahmut Ulaş

Canam Maverick

R

17

18

 

Serkan Bolçocuk

Mehmet Kasımoğlu

Wild Cat

T2

 

Günsel SSS & İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:

18

X1

Ahmet Öksüzoğluları

Nissan Silvia

19

X2

Celal Bozbeyli

Nissan Silvia

20

X3

İbrahim Yücebaş

Toyota Soarer

21

X4

Bekir Özsusuzlu

Nissan Silvia

22

X5

Ahmet Bağrıaçık

Nissan Silvia

23

X6

Kemal Topçuoğlu

Honda Civic

24

X7

Emre Erosal

Ford Fiesta Proto

25

X8

İbrahim Yolcu Argün

Mitsubishi Lancer EVO IX

26

X9

Orhan Keleş

Nissan Silvia

27

X10

Bektaş Talay

Nissan Silvia

28

X11

Yaşam Karakurt

Toyota Soarer

29

X12

Mustafa Kemal Baran

Toyota Chaser

30

X14

Emine Keremoğlu

Nissan Silvia

31

X15

İzer Özvurulmuş

Mitsubishi Lancer EVO IX

32

X16

Tanju Candaş

Renault Clio RS Cup

33

X17

Ali Güran Tahsin

Mazda Mx-5
13/12/2023 10:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Rallide sezon final, Near East Bank, Çağkan Yapı, Rallisi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.