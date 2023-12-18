Rallide sezon finalini Bozalanlar-Odun ikilisi kazandı

2023 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası sekizinci ve final yarışı, Near East Bank ve Çağkan Yapı sponsorluğunda yapıldı. İki gün süren rallide kazanan Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi oldu.

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı 16-17 Aralık 2023 tarihleri arasında yapıldı. İki günlük programla organize edilen Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin başlangıç seremonisi, servis alanı, seyirci özel etapları ve ödül töreni Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde yapıldı. İlk gün etapları Balıkesir, Mora ve Meriç’te, ikinci gün sabah bölümü ise Alayköy’de yapıldı. Toplam 10 etabın geçildiği rallide Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ile NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Yakın geçen mücadeleyi Bozalanlar-Odun ikilisi kazandı

İki gün boyunca birbirlerine çok yakın dereceler elde eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ile Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ilk günü sadece saniyenin 10’da 3’ü farkla tamamladıktan sonra ikinci gün Alayköy etabında yaklaşık 5 saniye öne geçen Bozalanlar-Odun ikilisi yarışı kazanmayı başardı. Yeni aracı Volkswagen Polo R5 ile yarışan ve 3 etap zaferi elde eden 2023 KKTC Ralli Şampiyonu ekip Haskasap-Mulla ikilisi 10.7 saniye farkla ikinci olurken, ralliye Skoda Fabia R5 ile yeniden dönen, NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi üçüncüsü oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda Sınıf 2 ilk üçünü de oluşturdular. Sınıf 2’de yarışan bir diğer iddialı ekip, Stage Cars Rally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi ilk gün yaşadıkları mekanik bir sorun ile son sıraya kadar düştükren sonra ikinci gün izleyenlere keyif veren bir performans sergilese de yeri değişmedi.

Şampiyon Melekler Ralli Kupası Şampiyonu Bilgimer-Sevil ikilisi oldu

2023 Mahalli Ralli Kupası, sene başında kaybettiğimiz “Şampiyon Melekler”anısına yapıldı. Sınıf 2 harici araçların yarıştığı kupada birinci Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, ikinci Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. Üçüncü olan ekip ise Stage Cars Rally Team’den Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Bu sonuçlarla sezonun Şampiyon Melekler Kupası Şampiyonu Bilgimer Rally Team’den Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil ikilisi oldu.

Sınıflarda kazananlar belirlendi

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta Sınıf 1’de Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi birinci oldu. Sınıfın ikincisi aynı takımdan Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil olurken, üçüncü Hakan Birinicik-Ahmet Biricik oldu. Sınıf N’de Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi birinci olurken, onları Stage Cars Rally Team’den Zeki Dermirdeş-Kani Avkıran ikilisi ikinci olarak ve Goodyear Racing Team’den Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi üçüncü olarak takip etti. UTV araçları ile Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi Sınıf R’de birinci olurken Tolga Güllü-Zeliha Güllü ikilisi ikinci oldu. Sınıf 3’te ise Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi birinci oldu. Genç Co-pilotlarda günün birincisi Buse Bilgimer, ikincisi Ahmet Biricik ve üçüncüsü Ahmet Sular oldu. Kadın Co-pilotlarda ise birinci Buse Bilgimer ve ikinci Zeliha Güllü oldu.

YDÜ içerisindeki ralli şovu binlerce seyirci takip etti

YDÜ Kampüsü içerisinde hazırlanan İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabını binlerce kişi seyretti. Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olan organizasyonda gösteri ekiplerine en iyi derece ödülü verildi. İkas SSS en iyi zamanını Mazda MX5 aracıyla Ali Güran Tahsin, Günsel SSS en iyi zamanını ise Honda Civic aracıyla Kemal Topcuoğlu elde etti. Yarışın ardından ödül töreni parti tadında İKAS süpermarket önnde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Çağkan Yapı İskele Direktörü Çağkan Bozalanlar, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Cemre S. Günsel Haskasap, KKTOK Başkanı Tigin Kişmir, KKTOK Asbaşkanı Mahmut Sezinler ve Çağkan Yapı yetkilileri ile Near East Bank ve İKAS Süpermarket yetkilileri takdim etti.