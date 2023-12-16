Rallide sezon finalinin ilk günü saliseler konuştu

Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı başladı. İki günlük programla organize edilen Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin startı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden verildi. Start bayrağını Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı. 14 ekibin start aldığı rallide ekipler ilk gün Meriç, Mora ve Balıkesir etaplarını ikişer kez geçtiler. Etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulan servis alanında sona erdi.

İlk gün Haskasap-Mulla ikilisi ile Bozalanlar-Odun ikilisi arasında sadece 0.3 saniye vardı

Gün boyu birbirlerine çok yakın dereceler elde eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ile Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günü sadece saniyenin 10’da 3’ü farkla tamamladı. Bu iki ekip arasında yaşanan büyük çekişmenin ilk raundunu Haskasap-Mulla ikilisi aldı ve ilk günü lider tamamladı. İkinci Bozalanlar-Odun ikilisi olurken, ralliye yeniden Skoda Fabia R5 ile dönen NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi günün üçüncüsü oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda günün Sınıf 2 ilk üçünü de oluşturdular. Sınıf 2’de yarışan bir diğer iddialı ekip, Stage Cars Rally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi mekanik bir sorun yaşayarak ilk günü tamamlayamadılar. Yıldız-Özerdem ikilisi ikinci gün ralliye devam edecekler. Sınıf 1’de günün lideri Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken Sınıf N’de günün lideri Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. UTV araçları ile Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi Sınıf R’de liderlik koltuğunda yer alırken, Sınıf 3’ün lideri Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi oldu.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler. Seyirciler için ücretsiz olacak olan organizasyon nefesleri kesecek.

Program

17 Aralık Pazar

Servis C NEU: 09.05

Alayköy 1: 09.33

Alayköy 2: 10.26

Toplama NEU: 11.06

SSS Şov: 13.00

İkas SSS: 13.59

Günsel SSS: 15.07

Podyum İkas Süpermarket: 16.30

Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi İlk Gün Dereceleri:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 2 NEU Drift Racing Team Enver Haskasap Halil Mulla Volkswagen Polo GTI R5 2 29:59.3 2 1 Goodyear Racing Team Çağkan Bozalanlar Hasan Odun Skoda Fabia R5 2 29:59.6 3 8 NEU Drift Racing Team Rauf Denktaş Mehmet Mişon Skoda Fabia R5 2 30:52.2 4 6 Bilgimer Rally Team Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo 8 1 32:54.3 5 7 Goodyear Racing Team Dervis Dizliklioğlu Niyazi Yorgancıoğlu Mitsubishi Lancer Evo 9 N 33:18.1 6 10 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo 9 N 34:58.1 7 17 Goodyear Racing Team Mahmut Bozalanlar Mahmut Ulaş Canam Maverick R 35:58.8 8 5 Bilgimer Rally Team Selen Bilgimer Ali Burhan Sevil Mitsubishi Lancer Evo 6 1 37:12.7 9 9 Bilgimer Rally Team Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru Impreza 1 37:45.9 10 3 Goodyear Racing Team Oktay Çocuk Hüseyin Çocuk Mitsubishi Lancer Evo 9 N 39:42.9 11 15 Bilgimer Rally Team Umut Sular Ahmet Sular Honda Civic 3 40:29.3 12 16 Tolga Güllü Zeliha Güllü Canam Maverick R 42:28.9 13 4 Stage Cars Rally Team Ömer Yıldız Ahmet Özerdem Ford Fiesta R5 2 50:13.8 14 11 Goodyear Racing Team Şeref Karaoğlan Rasim Çetinkaya Mitsubishi Lancer Evo 10 1 Bitiremedi

Günsel SSS & İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:

1 X1 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia 2 X2 Celal Bozbeyli Nissan Silvia 3 X3 İbrahim Yücebaş Toyota Soarer 4 X4 Önder Zaim Nissan Silvia 5 X5 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia 6 X6 Kemal Topçuoğlu Honda Civic 7 X7 Emre Erosal Ford Fiesta Proto 8 X8 İbrahim Yolcu Argün Mitsubishi Lancer EVO IX 9 X9 Orhan Keleş Nissan Silvia 10 X10 Bektaş Talay Nissan Silvia 11 X11 Yaşam Karakurt Toyota Soarer 12 X12 Mustafa Kemal Baran Toyota Chaser 13 X14 Emine Keremoğlu Nissan Silvia 14 X15 İzer Özvurulmuş Mitsubishi Lancer EVO IX 15 X16 Tanju Candaş Renault Clio RS Cup 16 X17 Ali Güran Tahsin Mazda Mx-5