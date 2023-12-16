Rallide sezon finalinin ilk günü saliseler konuştu

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16/12/2023

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Rallide sezon finalinin ilk günü saliseler konuştu


Basel Holding’in ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK), organize ettiği ralli şampiyonasının sekizinci ve final yarışı başladı. İki günlük programla organize edilen Near East Bank ve Çağkan Yapı Rallisi’nin startı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünden verildi. Start bayrağını Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir kaldırdı. 14 ekibin start aldığı rallide ekipler ilk gün Meriç, Mora ve Balıkesir etaplarını ikişer kez geçtiler. Etapların ardından ilk gün Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan İkas Süpermarket önünde kurulan servis alanında sona erdi.

İlk gün Haskasap-Mulla ikilisi ile Bozalanlar-Odun ikilisi arasında sadece 0.3 saniye vardı

Gün boyu birbirlerine çok yakın dereceler elde eden NEU Drift Racing Team ekibi Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi ile Goodyear Racing Team ekibi Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi günü sadece saniyenin 10’da 3’ü farkla tamamladı. Bu iki ekip arasında yaşanan büyük çekişmenin ilk raundunu Haskasap-Mulla ikilisi aldı ve ilk günü lider tamamladı. İkinci Bozalanlar-Odun ikilisi olurken, ralliye yeniden Skoda Fabia R5 ile dönen NEU Drift Racing Team ekibi Rauf Denktaş-Mehmet Mişon ikilisi günün üçüncüsü oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda günün Sınıf 2 ilk üçünü de oluşturdular. Sınıf 2’de yarışan bir diğer iddialı ekip, Stage Cars Rally Team ekibi, Ömer Yıldız-Ahmet Özerdem ikilisi mekanik bir sorun yaşayarak ilk günü tamamlayamadılar. Yıldız-Özerdem ikilisi ikinci gün ralliye devam edecekler. Sınıf 1’de günün lideri Bilgimer Rally Team’den Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken Sınıf N’de günün lideri Goodyear Racing Team’den Dervis Dizliklioğlu-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi oldu. UTV araçları ile Mahmut Bozalanlar-Mahmut Ulaş ikilisi Sınıf R’de liderlik koltuğunda yer alırken, Sınıf 3’ün lideri Umut Sular-Ahmet Sular ikilisi oldu.

Pazar günü YDÜ içerisinde ralli şov yapılacak

Basel Holding, Near East Bank ve Çağkan Yapı’nın yanı sıra; Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi, İkas Süpermarket, Cyprus Printing, Mimoza, Günsel, Limon, Chagla Car Care, GoPro, Polaris, Eurol, Genpower’in de katkıları ile gerçekleştirilen yarışta 17 Aralık Pazar günü Alayköy Sanayi Bölgesi ile Hipodrom arasında hazırlanan etap iki kez geçilecek. Güne 09.00’dan itibaren servis alarak başlayacak olan ekipler takribi 09.30-11.00 arası Alayköy bölgesinde olacaklar. Ardından YDÜ Kampüsü içerisinde kapalı park yapılacak ve İkas Seyirci Özel Etabı ile Günsel Seyirci Özel Etabı için hazırlıklar yapılacak. Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde hazırlanacak iki seyirci özel etabı 13.00’ten itibaren Drift, Tırmanma ve Time Attack araçlarının da gösterisine sahne olacak. Ardından 14.00 ve 15.00’de ralli pilotları iki seyirci özel etabını geçecekler. Seyirciler için ücretsiz olacak olan organizasyon nefesleri kesecek.

Program

17 Aralık Pazar

Servis C NEU: 09.05

Alayköy 1: 09.33

Alayköy 2: 10.26

Toplama NEU: 11.06

SSS Şov: 13.00

İkas SSS: 13.59

Günsel SSS: 15.07

Podyum İkas Süpermarket: 16.30

 

Near East Bank-Çağkan Yapı Rallisi İlk Gün Dereceleri:

 

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Derece

1

2

NEU Drift Racing Team

Enver Haskasap

Halil Mulla

Volkswagen Polo GTI R5

2

29:59.3

2

1

Goodyear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Odun

Skoda Fabia R5

2

29:59.6

3

8

NEU Drift Racing Team

Rauf Denktaş

Mehmet Mişon

Skoda Fabia R5

2

30:52.2

4

6

Bilgimer Rally Team

Sadık Bilgimer

Buse Bilgimer

Mitsubishi Lancer Evo 8

1

32:54.3

5

7

Goodyear Racing Team

Dervis Dizliklioğlu

Niyazi Yorgancıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

33:18.1

6

10

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

34:58.1

7

17

Goodyear Racing Team

Mahmut Bozalanlar

Mahmut Ulaş

Canam Maverick

R

35:58.8

8

5

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo 6

1

37:12.7

9

9

Bilgimer Rally Team

Hakan Biricik

Ahmet Biricik

Subaru Impreza

1

37:45.9

10

3

Goodyear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

39:42.9

11

15

Bilgimer Rally Team

Umut Sular

Ahmet Sular

Honda Civic

3

40:29.3

12

16

 

Tolga Güllü

Zeliha Güllü

Canam Maverick

R

42:28.9

13

4

Stage Cars Rally Team

Ömer Yıldız

Ahmet Özerdem

Ford Fiesta R5

2

50:13.8

14

11

Goodyear Racing Team

Şeref Karaoğlan

Rasim Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

1

Bitiremedi

 

Günsel SSS & İkas Süpermarket Seyirci Özel Etabı Şov Ekipleri:

1

X1

Ahmet Öksüzoğluları

Nissan Silvia

2

X2

Celal Bozbeyli

Nissan Silvia

3

X3

İbrahim Yücebaş

Toyota Soarer

4

X4

Önder Zaim

Nissan Silvia

5

X5

Ahmet Bağrıaçık

Nissan Silvia

6

X6

Kemal Topçuoğlu

Honda Civic

7

X7

Emre Erosal

Ford Fiesta Proto

8

X8

İbrahim Yolcu Argün

Mitsubishi Lancer EVO IX

9

X9

Orhan Keleş

Nissan Silvia

10

X10

Bektaş Talay

Nissan Silvia

11

X11

Yaşam Karakurt

Toyota Soarer

12

X12

Mustafa Kemal Baran

Toyota Chaser

13

X14

Emine Keremoğlu

Nissan Silvia

14

X15

İzer Özvurulmuş

Mitsubishi Lancer EVO IX

15

X16

Tanju Candaş

Renault Clio RS Cup

16

X17

Ali Güran Tahsin

Mazda Mx-5

 

16/12/2023 19:23
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TAGS: Rallide sezon finalinin ilk günü saliseler konuştu
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