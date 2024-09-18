Ramadan Güney'in ailesi: Suçlular adaletten kaçamayacak

KKTC Mahkemesi'nin, 18 yıl önce hayatını kaybeden Ramadan Güney’in ölümünün cinayet şüphesi taşıyabileceği ve önceki tahkikatın eksik veya hatalı yapıldığı yöündeki kararının ardından aile avukatı tarafından bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada 18 yıl sonra adaletin tecelli etmesine olanak tanıyacağı ve suçluların hesap vermesi için kapsamlı bir soruşturma başlatılacağı ifade edildi. Ancak, soruşturma ve yargılama sürecine zarar vermemek adına bu aşamada daha fazla detay verilemeyeceği belirtildi. Güney’in ailesi, bu süreçte destek veren tüm Mahkemelere ve Hukuk Dairelerine teşekkürlerini iletti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Kamuoyu’na Duyuru:

Kıbrıs Türk Halkının haklı mücadelesinde de çok büyük destekleri bulunan, İngiltere’nin ilk Türk Camisi Shacklewell Lane Camisinin kurucusu ve aynı zamanda Avrupa’nın en büyük mezarlığı olan Brookwood Cemetery’nin sahibi Merhum Ramadan Güney halkımızın büyük bir çoğunluğunun da bildiği üzere 02.11.2006 tarihinde hayatını kaybetmişti. Ailesi tarafından, Anılan dönemde merhum Ramadan Güney’in ölümüyle(cinayetiyle) ilgili birçok iddia dile getirilmiş olmasına rağmen, çok büyük bir ciddiyetle üzerinde durulması gereken bu iddiaların, değerlendirilmediğine ve/veya dikkate alınmadığına ve/veya ihmal edildiğine ve/veya göz ardı edildiğine şahitlik ettik. Merhum Ramadan Güney’in ailesi adına uzun bir süredir yürütmekte olduğumuz hukuki süreç 13.09.2024 itibarı ile yeni bir boyuta taşınmıştır. Muhterem KKTC Mahkemesi, ölüm meselesine ilişkin huzurunda dinlemiş olduğu Adli Ölüm Tahkikatı dosyasında özetle; çok önemli birçok hususta bulgu yaparak bu ölümün cinayet şüphesi olan bir ölüm olabileceği, bu konudaki tahkikatın eksik ve/veya hatalı yapıldığı hususunda karar üretmiştir. Bu konuda Muhterem Mahkemelerimizin, 18 yıl önce gerçekleşmiş bir olaya ilişkin olarak büyük bir ciddiyet ve cesaretle böyle bir karar üretmiş olması da gerek merhum Ramadan Güney’in ailesi, gerekse toplumumuzun adalete olan inancı açısından çok kıymetli ve takdire şayandır. Bu karar bir kez daha göstermiştir ki suçlular, üzerinden kaç yıl geçerse geçsin ve ne olursa olsun Muhterem Mahkemelerimizin adaletinden kaçamayacaktırlar. Merhumun ailesi adına bizlerin her zaman ısrarla ve inatla söylediğimiz gibi bu bir cinayet olup şimdi ciddi ve sağlıklı bir soruşturmanın sonucunda bu cinayetin sorumlularının Muhterem Mahkemelerimizin huzurunda yargılanacaklarından artık en ufak bir şüphemiz yoktur. Yapılacak olan soruşturma ve yargılamaya zarar vermemek adına bu safhada daha fazla detay veremeyeceğimizi belirtir, bu süreçte ciddiyetle ve inançla emek sarfeden Muhterem Mahkememize ve Hukuk Dairemize teşekkürü bir borç bilir, saygılar sunarız.

Merhum Ramadan Güney Ailesi

adına Av. Yusuf Ergüçlü