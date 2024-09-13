Ramadan Güney'in Ölümü Şüpheli Bulundu: Mahkeme Yeniden Tahkikat Emri Verdi

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13/09/2024

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Ramadan Güney'in Ölümü Şüpheli Bulundu: Mahkeme Yeniden Tahkikat Emri Verdi

Kıbrıslı Türk iş insanı Ramadan Güney'in ölümüyle ilgili dava karara bağlandı. 2016 yılında başlayan dava bugün Lefkoşa Mahkemesinde Yargıç Nil E.Çeliker huzurunda karara bağlandı.

Yargıç Çeliker, mahkemeye sunulan kanıtların değerlendirildiğini, adli ölüm tahkikatının eksik yapıldığına kanaat getirdiğini söyledi.

Çeliker, soruşturmanın eksik yapılmış olmasından ve Güney’in kanında atenol tespit edilmesinden dolayı ölümün şüpheli olabileceğini belirtti.

Yargıç, Güney’in ölümüyle ilgili yeniden adli ölüm tahkikatının başlatılmasına, kanında bulunan maddenin hangi amaçla alındığına dair araştırma yapılmasına emir verdi.

Bu arada Güney ailesinin avukatının pazartesi günü gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşacağı bilgisi elde edildi.  (Kamalı Haber)

13/09/2024 14:22
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