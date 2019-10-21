Ramazan Akyel 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Sahte Bulgaristan pasaportu ile İngiltere’ye gitme hayali olan zanlı Ramazan Akyel ancak KKTC’den çıkamadan yakalandı. Akyel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

İNGİLTERE'YE GİDECEKTİ

Polis, KKTC’de turist olarak bulunan zanlı Ramazan Akyel’in 20 Ekim tarihinde adına düzenlenmiş olan TC kimlik kartı ile Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve 21 Ekim 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan önceden Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan pasaportunu görevli memura verip uçağa binmeye çalıştığını söyledi.

SAHTE BULGARİSTAN PASAPORTU

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada Ramazan Akyel adına olan TC kimlik kartı ile Turhan Osman Mehmet adına düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ile sürüş ehliyetinin tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

21/10/2019 16:37