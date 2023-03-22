Ramazan Ayı boyunca 6 ilçede iftar yemekleri düzenlenecek

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22/03/2023

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Ramazan Ayı boyunca 6 ilçede iftar yemekleri düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından Ramazan Ayı Boyunca İftar yemekleri düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda, KEİ Ofisi’nin finansmanı ve  Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Girne, Güzelyurt ve Lefke’ye bağlı 17 sabit noktada günde 6150 kişilik iftar yemeği ikram edilecek.

Ramazan Sofrası Noktaları şöyle:

Lefkoşa:  Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami Avlusu, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami

Gazimağusa: Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami

İskele: İskele Cami

Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Barış Parkı, Karaoğlanoğlu Cami, Esentepe Cami

Güzelyurt: Güzelyurt Fatih Cami, Bostancı Cami

Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami

22/03/2023 19:43
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TAGS: Ramazan Ayı boyunca 6 ilçede iftar yemekleri düzenlenecek
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