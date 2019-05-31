Ramazan Bayramı Salı günü başlıyor.

Bayram namazı 06.15’te kılınacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki bayramlaşma saat 10.00’da.

Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılacak. Polis ve belediyeler önlemler aldı.

Perşembe günü Hala Sultan ziyareti var.

ATALAY:”BİN AYDAN DAHA HAYIRLIDIR”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Kadir Gecesi’nin, Kur’an’ın indirilmeye başlandığı, tövbelerin karşılık bulduğu, içerisinde maddi-manevi pek çok rahmet, bereket ve mağfiretin olduğu müstesna bir gece olduğunu belirtti.

Atalay yayımladığı Kadir Gecesi mesajında, “Bu geceye ulaşan biz müminler ‘faziletine inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır’ müjdesine kavuşmaya gayret etmeli, bu geceyi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ve dua ederek değerlendirmeliyiz” dedi.

Atalay böylesi mübarek gün ve geceleri; darda kalanları, yoksulları, yetim ve kimsesizleri sevindirerek değerlendirmek ve bütün insanlığa ve canlılara karşı merhametli olmak gerektiğini ifade etti.Atalay, halkın, soydaş ve dindaşların Kadir Gecesi’ni kutladı.

Atalay ayrıca Kadir Gecesi tüm camilerde programlar düzenleneceğini, Hz. Ebubekir Camii’nde 21.00-21.30 arasında icra edilecek Kadir Gecesi programının BRT 1 kanalından canlı yayınlanacağını kaydetti.

Öte ayndan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda da mesaj yayımlayarak Kadir Gecesi’nin vatana, millete ve İslam alemine hayırlara vesile olmasını diledi.