Ramazan Bayramı yarın başlıyor.İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayının son orucu arife olan bugün tutulacak ve ardından 3 günlük bayram tatili başlayacak.

Bayram namazı ise yarın sabah saat 06.16’da kılınacak.Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak.

Bayram boyunca hizmetlerin aksamaması için belediyeler de çeşitli tedbirler aldı.Ramazan Bayramı nedeniyle, Merkezi Cezaevi’nde bulunan mahkum ve tutuklular, Ramazan Bayramı süresince yakınları ile açık görüş yapabilecek.Ziyaretler Merkezi Cezaevi tarafından önceden belirlenen program doğrultusunda 09.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Din İşleri Başkanlığı’nca, Ramazan Bayramı nedeniyle 20 Haziran Çarşamba günü, normal zamanlarda geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleniyor.Din İşler Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete katılmak için 18 yaş şartı aranıyor ancak velisi beraberinde olmak kaydıyla 10 yaş üstü gençler de ziyarete katılabilecek.Bu arada, Polis Genel Müdürlüğü de bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşları uyardı.

Lefkoşa Türk Belediyesi başkent Lefkoşa’da yurttaşların, bayramı belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli görevlendirmeleri yaptığını, acil durumlar için gerekli tedbirleri aldığını açıkladı.

Bu kapsamda, Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü şikayetlerini Alo 185 şikayet hattına bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak ve ayrıca Fuar Alanı’nda kurulacak “Bayram Yeri” de dahil denetimlerine devam edecek.Ramazan Bayramı’nda LTB’ye bağlı defin işleri de aksamadan devam edecek.Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak.Bayramda mezarlığa gelenlerin rahat ve hızlı bir şekilde kabir ziyaretlerini tamamlamaları için de gerekli tedbirler alındı.