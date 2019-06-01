Ramazan Bayramında Beslenme

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda Ramazan Bayramı için beslenme önerilerinde buundu.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak, daha hızlı kilo alınmaktadır. O nedenle, Ramazan Bayramını toparlanma dönemi olarak değerlendirmeye çalışabilirsiniz.

Ramazan ayı boyunca iki öğün yemek yeme nedeniyle kişilerin beslenme alışkanlıkları değişir. Ramazanın sona ermesi ile birlikte bayramda normal yeme düzenine geçildiğinde ister istemez fazla yemek yeme eğilimi olabilmektedir.

Ramazan ayının sonrası özellikle aşırı miktarda yemek yeme mide rahatsızlıklarına ve hazımsızlığa neden olabiliyor. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat edilmelidir.

Bayram sabahı aileyle yapılacak o güzel kahvaltılarda hafif, doğal, sağlıklı ve yeterli miktarda ilkelerine dikkat edilmelidir. Eğer yağlı, fazla şekerli, fazla miktarda yiyerek güne başlarsak bayramınızın ilk gününü midenizden, barsaklarınızdan dert yanmakla geçirirsiniz.

Genel olarak bayramlarda, yılın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok miktarda çikolata ve tatlı tüketimi olmaktadır.Bayramlar kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için daha büyük risk taşıdığından, bu kişilerin beslenmelerine daha fazla önem göstermesi doğaldır. Çikolata ve tatlı tüketimi çocuklarda aşırı tüketim nedeniyle ishale, kusmaya neden olabileceği ve doygunluk hissi nedeniyle ana öğün tüketimini kısıtlayacağı için, mümkünse yemekten sonra çocuklara, meyve tatlıları, dondurma ve pudingler sunmak yardımcı olabilir.

Sebze meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğiliminizi azaltabilirsiniz. Her öğünde salata veya zeytinyağlı sebze yemekleri tüketmeye çalışın, aralarda meyve tercih edin. Sindirim sorunlarınız yok ise domates, salatalık vb sebzeler ve kabuklu yenilebilen meyveleri kabuklu yemekte fayda vardır.

Bu sıcak yaz günlerinde ihtiyacınız olan sıvı ihtiyacı oruç tutulan sürenin uzaması ile karşılanamamaktadır. Bu nedenle bayramın gelişi ile günlük 2,5-3 litrelik su ihtiyacınızı karşılamaya çalışın.