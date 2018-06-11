Ramazan Bayramında Kiloya Dikkat!

Özellikle Ramazan ayında geçirilen uzun süreli açlıkların ardından bayram sabahı kurulan geniş kahvaltı sofraları, gün içerisinde ikram edilen tatlılar, hamur işleri ve ağır yemekler mide rahatsızlıkları, sindirimin zorlaşması, yüksek şeker gibi sağlık sorunları doğurabiliyor. Bayram zamanlarında yapılan kaçamaklar da hızlı bir şekilde ve sağlıksız kilo alımına neden oluyor.

DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Sert, Ramazan Bayramını rahat ve sağlıklı geçirmek adına dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıyor: