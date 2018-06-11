Ramazan Bayramında Kiloya Dikkat!
11/06/2018
Özellikle Ramazan ayında geçirilen uzun süreli açlıkların ardından bayram sabahı kurulan geniş kahvaltı sofraları, gün içerisinde ikram edilen tatlılar, hamur işleri ve ağır yemekler mide rahatsızlıkları, sindirimin zorlaşması, yüksek şeker gibi sağlık sorunları doğurabiliyor. Bayram zamanlarında yapılan kaçamaklar da hızlı bir şekilde ve sağlıksız kilo alımına neden oluyor.
DoktorTakvimi.com uzmanlarından Diyetisyen Tuğçe Sert, Ramazan Bayramını rahat ve sağlıklı geçirmek adına dikkat edilmesi gereken püf noktaları paylaşıyor:
- Bayram sabahı çok ağır olmayan bir kahvaltı ile güne başlayabilirsiniz. Yumurta, peynir, tahıllı ekmek, yeşillik, zeytin, 1 tatlı kaşığı bal ya da reçel tüketebilirsiniz.
- Midenize birden yüklenmemek ve kan şekerinizi dengelemek için ara öğün yapabilirisiniz. Ara öğünde meyve, çiğ fındık, çiğ badem, sütlü kahve tercih edebilirsiniz. Özellikle öğleden sonraki ara öğünde tok tutan peynir + grisini ya da ayran + form bisküvi gibi tercihler kullanabilirsiniz.
- Gittiğiniz yerlerde tatlı tüketiminize dikkat etmelisiniz. Olabildiğince porsiyonlarınızı küçültmeye, sütlü tatlı tercih etmeye özen göstermelisiniz.
- Ana yemek yanında bol salata, yoğurt, tahıllı ekmek ya da bulgur pilavı tercih edebilirsiniz.
- Ramazan ayında günlük su tüketiminizin 2-2,5 litre olmasına özen göstermelisiniz. Sıvı alımınızı artırmak adına şekersiz komposto, ayran, süt tercih edebilirsiniz. Meyve suları ve asitli içeceklerden olabildiğince uzak durmalısınız.
- Çok yağlı, kızartılmış, hamur ağırlıklı yiyecekler tüketmemelisiniz. Izgara, haşlama veya fırında pişmiş bir yemek tercih etmelisiniz.
- Günde 30 dakika ya da haftada 3 gün 45 dakika yürüyüş yapmaya dikkat etmelisiniz. Hareket etmek hem fazladan aldığınız kaloriyi yakmanızı sağlar hem de metabolizmanızı hızlandırır.
- Sindiriminizi düzenlemek için günde birkaç fincan rezene çayı ya da yeşil çay içebilirsiniz.