Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalar açıklandı

ads ads ads ads
06/05/2021

ads
ads
ads
Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Ramazan Bayramı'nda KKTC'de uygulanacak kısıtlamaları açıkladı

BAYRAM YERİ KURULAMAYACAK

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmasına izin çıkmadı.  

Kurul, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi  için ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirme yapılacağını açıkladı.

AİLE ZİYARETLERİ KISITLANDI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bayramda aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kurul kararında ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına bu kararın alındığı belirtildi

06/05/2021 20:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ramazan Bayramı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.