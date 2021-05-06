Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalar açıklandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Ramazan Bayramı'nda KKTC'de uygulanacak kısıtlamaları açıkladı

BAYRAM YERİ KURULAMAYACAK

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmasına izin çıkmadı.

Kurul, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi için ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirme yapılacağını açıkladı.

AİLE ZİYARETLERİ KISITLANDI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, bayramda aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kurul kararında ülkemizde vaka sayılarının düşüş gösterdiği bu dönemde bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına bu kararın alındığı belirtildi

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06/05/2021 20:48