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Ramazan Bayramı’nın Bugün Üçüncü ve Son Günü

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17/06/2018

Ramazan Bayramı’nın Bugün Üçüncü ve Son Günü
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İslam dininin kutsal kitabı Kuran’ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen Ramazan ayının ardından kutlanan Ramazan Bayramı’nın bugün üçüncü ve son günü. 
Nispeten serin ve yer yer yağmurlu havanın etkili olduğu bayram süresince, aile büyükleri ve eş dost ziyaretleriyle bayram kutlamaları yanında hayatta olmayanlar da mezarlarında ziyaret edildi.
Bayram boyunca Merkezi Cezaevi’nde açık görüş yapılırken, belediyeler de hizmetlerin aksamaması için çeşitli tedbirler aldı.

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TAGS: Ramazan Bayramı, haber, kıbrıs
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