Ramazan Hilalinin Görünmesi

Allah’ın selamı, merhameti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. İlk yazdığım yazıdan sonra gerçekten olumlu geri dönüşler aldım. Beni yazmak konusunda cesaretlendiren ve motive eden, okuyup değerlendiren herkese teşekkür ediyorum. Bugünkü yazımızda hilalin görünmesi meselesini ele almak istiyorum.

Bir önceki yazımızda kameri takvim ile miladi takvim arasındaki farktan bahsetmiştik. Kamerî aylar, adından anlaşıldığı gibi başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardır. O günün teknolojisinde ayları tespit etmek bugünkü kadar kolay ve pratik değildi. Konunun uzmanları gökyüzüne bakarak ilkel yöntemlerle ay dönümlerini belirliyordular. Nitekim Hz. Peygamberimiz (sav) “Hilali (Ramazan hilalini) görünce oruca başlayın ve hilali (Şevval hilalini) görünce bayram edin. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı otuza tamamlayın.” (Müslim, Sıyâm, 19-20 [1081]; bkz. Buhârî, Savm, 5, 11 [1900, 1909]) buyurmuştur. Yani gökyüzünde bulutların olması veya kapalı yağışlı olduğu zaman hilalin görünmesi mümkün değildi. Ancak bugünün şartlarında bir beldede görünmese de haberleşme araçları vasıtasıyla hilalin göründüğü haberi alınabilir.

Bir diğer nokta ise İslam o günün şartlarında Hicaz diye adlandırdığımız Mekke ve Medine arasındaki bölgelere hakimdi. Peygamberimizin son yıllarında Arap Yarımadası’nın güneyi de bu bölgelere eklenebilir. Ancak günümüz dünyasında 60’a yakın İslam devleti var. Kaldı ki bu devletler haricinde diğer ülkelerde de Müslümanlar yaşamaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’de güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği (er-Rahmân, 55/5), bunların, diğer fonksiyonlarının yanında aynı zamanda birer hesap ölçüsü kılındığı (el-En'âm, 6/96), yılların sayısını ve hesabı bilmemiz için aya menziller tayin edildiği (Yûnus, 10/5), gökler ve yer yaratıldığı zaman on iki ay meydana gelecek şekilde bir nizam konduğu (et-Tevbe, 9/36), ayın yeryüzünden hilal şeklinde başlayıp kademe kademe farklı şekillerde görülmesinin insanlar ve hac için vakit ölçüleri olduğu (el-Bakara, 2/189) ifade edilmektedir.

Bugün birbirine en uzak iki bölge olan Avustralya ile Hawaii adaları arasındaki zaman farkı takriben 18 saat kadardır. Yani bir günlük fark bile yoktur. Bu nedenle bir yerde hilal görünmese de o gün içerisinde muhakkak başka bir yerde görünecektir. Maalesef işte tam bu noktada İslam ülkelerinin dağınık hali burada da gözümüze çarpmaktadır. Ortak fikir, ortak akıl, dayanışma olmadığı için bazı ülkelerde oruca erken başlanması veya geç bitirilmesi durumları söz konusu olmaktadır.

Bizler işin ehli olmadığımız için en güvenilir ve güncel bilgiyi KKTC Din İşleri Başkanlığı ve TC Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alabiliriz. Bizler amelimiz ve niyetimizden sorumluyuz. İşin ehli de bizim vebalimizi üstlenmektedir. Doğrusunu bilen yine Allah’tır.(cc)