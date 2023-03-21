Ramazan perşembe günü başlıyor…

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Perşembe günü başlıyor

Ramazanın ilk teravih namazı yarın akşam kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 100 TL olarak belirlemişti. Fitrelerin, en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.

İlk orucun tutulacağı 23 Mart Perşembe imsak saat 04.17’de, iftar ise saat 18.09’da yapılacak.

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21/03/2023 08:52