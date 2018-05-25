Ramazan’da dengeli tüketmeniz gereken 4 besin grubu

Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle iftarda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girildiğini, bunun da hazımsızlık başta olmak üzere sindirim sisteminde bazı sağlık problemlerine yol açtığını anlattı.

İftarda yağlı, ağır gıdaların tüketilmesinin kan şekerini hızla yükselttiğine ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabildiğine işaret eden Sezgin, iftar yemeğine dikkat etmek, aşırıya kaçmamak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerini unutmamak gerektiğini vurguladı.

HANGİ EKMEĞİ TÜKETMELİ?

Sezgin, ramazan süresince iftar ve sahur olan iki ana öğünde dört temel besin grubunu oluşturan “süt ve süt ürünleri”, “et-yumurta-kurubaklagiller”, “sebze ve meyve” ile “ekmek ve tahıllar”ın dengeli biçimde tüketilmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

“İftarda hafif bir çorba, ardından sebze yemekleri ve haşlama veya ızgara, bir parça kırmızı veya beyaz et tercihen yenilmeli. Yavaş yemeye özen göstermeli, ardından eğer tatlı yemek isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Taze veya kuru meyveler, şerbetler yerine taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata gibi içecekler tercih

edilmelidir. Sahur yemeğinde yine dengeli bir beslenme biçimini uygulamakta fayda var. Su tüketimi iftardan sahura kadar düzenli olmalı. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek vb. hamur işi gıdalardan uzak durulmalıdır. Ekmek olaraktam buğday unlu, kepekli ya da çavdar ekmeği tercih edilmesi, kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.”

Besinlerin iyi çiğnenmesi ve yemekler hızlı yenilmemesi gerektiğini vurgulayan Sezgin, “Hazımsızlık çekmemek için iyice çiğnenen gıdaları yavaş bir tempo ile yemek, hava yutulmasını ve buna bağlı oluşabilecek karında şişkinlik ve rahatsızlık hissini de azaltacaktır.” ifadesini kullandı.

Sezgin, diyabet, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi kronik hastalığı olanların doktorlarına danışarak oruç tutmalarında sakınca olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

AA