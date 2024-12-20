RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Konferans Ligi'nde RAMS Başakşehir, Belçika ekibi Cercle Brugge ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarı

6. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan kale içine yapılan ortada savunmadan seken topu önünde bulan Augusto'nun dönerek şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muhammed'den sekti. Magnee, ceza sahasında yükseklik kazanan topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Başakşehir atağında Lima'nın sol kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Kemen uçarak kafayı vurdu, top üstten dışarıya gitti.

33. dakikada Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Kemen kendi yarı sahasından sürdüğü topla rakip ceza sahası önüne kadar getirdiği topu sağ kanattaki Duarte'ye bıraktı. Bu oyuncun ortasında ceza sahasında Davidson'dan seken topu önünde bulan Crespo'nun çaprazdan yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kemen'in uygun pozisyonda sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Delanghe'de kaldı.

54. dakikada Magnee'nin sol kanattan yaptığı ortaya altı pas önünde Augusto'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Crespo, penaltı noktası önündeki Piatek'e yerden pasını gönderdi. Piatek'in gelişine ayak içiyle vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

82. dakikada Cercle Brugge beraberliği yakaladı. Magnee'nin kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Brunner topu ağlara yolladı: 1-1

90+7. dakikada Başakşehir tur için önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir kalecisi kafayı vurdu, Cercle Brugge kalecisi Delanhge çizgi üzerinde topu kurtardı. Seken topu da Ba'dan önce kaleci kontrol etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bizim için çok üzücü bir son oldu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Bizim için çok üzücü bir son oldu. Özellikle 1-1’e kadar ki 82-83 dakikayı harika oynadık, ilk yarı sadece bir pozisyon verdik ve oyunu kontrol ettik. İstediğimiz hücumları gerçekleştirdik. Sadece ceza sahasında biraz panik yaptık, golü çok daha erken bulabilirdik, sonlara doğru tam da zamanında golü bulduk. Oyun tamamen kontrolümüzdeyken, çok uzaktan bir duran toptan kötü bir gol yedik. 1-1’den sonra oyunu riske attık." ifadelerini kullandı.

"Oyunun bize geldiği anda kalecinin harika bir kurtarış yaptığı pozisyonla maalesef Avrupa kupalarına veda ettik." sözlerini kullanan Atan, "Tecrübe anlamında çok fazla şeyi cebimize koyduk ama bizim bu halimizle, bu takımımızla bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. Final oynama şansını elde ettik ama maalesef maçı kazanamadık. Bence hak etmiştik ama maalesef olmadı. Şimdi ayağa kalkma zamanı, üç cezalı oyuncumuzun olduğu çok önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Oraya hazırlanıp tekrar seneye buraya dönmek istiyorsak ligde iyi sonuçlar almamız gerekiyor. İlk hedefimiz pazartesi günkü Kasımpaşa maçı olacak." şeklinde konuştu.

Çağdaş Atan, play-off'a çıkmaları halinde önlerinin açık olduğu yönündeki yorum üzerine “Açıkçası ona bakmamıştım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor ama bu bilgi şu an bizi daha çok üzüntüye sevk etti. Dün de söyledim benim aslında hayallerim çok daha büyüktü, bugün burayı geçmemiz gerekiyordu. Geçemediğimiz için orada bir hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer ise basın toplantısında, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Konferans Ligi’nin son maçında iyi bir sonuç aldık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maç iki takım için de gidip geldi ama attığımız golle ilk 8’de lig aşamasını tamamladık. Son dakikada kalecimizin yaptığı kurtarış harikaydı." değerlendirmesinde bulundu.