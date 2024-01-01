RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı kadrosuna kattı.

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01/01/2024

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RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'yı renklerine bağladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan'da görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Josef de Souza, 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta oynadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

De Souza, Türkiye'de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 maçta 22 gole imza attı.

01/01/2024 20:02
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TAGS: RAMS Başakşehir, Josef de Souz
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