RAMS Başakşehir play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic (İrlanda)-Sabah (Azerbaycan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
05/08/2024
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic (İrlanda)-Sabah (Azerbaycan) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi yapıldı. UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye'den RAMS Başakşehir katıldı.
Üçüncü eleme turunda Gürcistan takımı Iberia Tiflis'le karşılaşacak RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.
UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e elenmesi durumunda İsviçre'nin St. Gallen ve Polonya'nın WKS Slask Wroclaw Slask eşleşmesinin galibiyle UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacak.
Eşleşmeler
Play-off turu eşleşmeleri şöyle:
FC Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) (Kaybedeni) - FC Ballkani (Kosova) / Larne FC (Kuzey İrlanda) (Kazananı)
FC Ordabasy (Kazakistan) / FC Pyunik (Ermenistan) (Kazananı) - NK Celje (Slovenya) / Shamrock Rovers FC (İrlanda) (Kaybedeni)
Vikingur Reykjavik (İzlanda) / FC Flora Tallinn (Estonya) (Kazananı) - UE Santa Coloma (Andora) / FC RFS (Letonya) (Kaybedeni)
Panevezys (Litvanya) / Maccabi Tel-Aviv FC (İsrail) (Kaybedeni) - FC Petrocub (Moldova) / The New Saints FC (Galler) (Kaybedeni)
KI Klaksvik (Faroe Adaları) / FK Borac Banja Luka (Bosna Hersek) (Kaybedeni) - HJK Helsinki (Finlandiya) / FK Decic (Karadağ) (Kazananı)
Omonoia FC (Gübey Kıbrıs) / Fehervar FC (Macaristan) (Kazananı) - NK Osijek (Hırvatistan) / PFC Zire (Azerbaycan) (Kazananı)
FC Zürich (İsviçre) / Vitoria SC (Portekiz) (Kazananı) - PFC Botev Plovdiv (Bulgaristan) / HSK Zrinjski Mostar (Bosna Hersek) (Kazananı)
Ilves Tampere (Finlandiya) / Djurgarden (İsveç) (Kazananı) - NK Maribor (Slovenya) / FK Vojvodina (Sırbistan) (Kazananı)
FC St. Gallen 1879 (İsviçre) / WKS Slask Wroclaw (Polonya) (Kazananı) - Trabzonspor / SK Rapid Wien (Avusturya) (Kaybedeni)
St Mirren FC (İskoçya) / SK Brann (Norveç) (Kazananı) - CS Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) / FC Astana (Kazakistan) (Kazananı)
FC Spartak Trnava (Slovakya) / Wisła Krakow (Polonya) (Kazananı) - Molde FK (Norveç) / Cercle Brugge KSV (Belçika) (Kaybedeni)
RC Lens - Panathinaikos FC (Yunanistan) / AFC Ajax (Hollanda) (Kaybedeni)
Brondby IF (Danimarka) / Legia Warszawa (Polonya) (Kazananı) - FK Auda (Letonya) / FC Drita (Kosova) (kazananı)
FK Mlada Boleslav (Çekya) / Hapoel Beer-Sheva FC (İsrail) (Kazananı) - Paksi FC (Macaristan) / FK Mornar (Karadağ) (Kazananı)
BK Hacken (İsveç) / Paide Linnameeskond (Estonya) (Kazananı) - 1. FC Heidenheim 1846 (Almanya)
HNK Rijeka (Hırvatistan) / IF Elfsborg (İsveç) (Kaybedeni) - NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) / FC Sheriff Tiraspol (Moldova) (Kazananı)
St Patrick's Athletic (İrlanda) / FC Sabah (Azerbaycan) (Kazananı) - RAMS Başakşehir / Iberia Tiflis (Gürcistan) (Kazananı)
F.C. Copenhagen (Danimarka) / FC Banik Ostrava (Çekya) (Kazananı) - Kilmarnock FC (İskoçya) / Tromso IL (Norveç) (Kazananı)
Fiorentina (İtalya) - FC Ararat-Armenia (Ermenistan) / Puskas Akademia FC (Macaristan) (Kazananı)
Chelsea (İngiltere) - Braga (Portekiz) / Servette FC (İsviçre) (Kaybedeni)
Maccabi Petah Tikva FC (İsrail) / CFR 1907 Cluj (Romanya) (Kazananı) - FC CSKA 1948 (Bulgaristan) / Pafos FC (Güney Kıbrıs) (Kazananı)
Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) (Kaybedeni) - Silkeborg IF (Danimarka) / KAA Gent (Belçika) (Kazananı)
FC Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) / FC Viktoria Plzen (Çekya) (Kazananı) - Real Betis (İspanya)
FC Noah (Ermenistan) / AEK Athens FC (Yunanistan) (Kazananı) - MFK Ruzomberok (Slovakya) / HNK Hajduk Split (Hırvatistan) (Kazananı)05/08/2024 19:32