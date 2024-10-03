RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e yenildi

İlk yarı

5. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'dan aldığı pasla rakip kaleye ilerleyen Serdar Gürler, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

18. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Beljo, penaltı noktası önünde uygun pozisyondaki Burgstaller'e pasını gönderdi. Bu oyuncunun ayak içiyle gelişine vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Deniz çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

38. dakikada turuncu-lacivertliler sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, altıpas önünde iyi yükselen Kemen savunmadan sekip yükseklik kazanan topa kafayla vurdu ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

42. dakikada Başakşehir bir kez daha gole yaklaştı. Deniz'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

43. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Schaub'ın ceza sahasına girer girmez ayak içiyle çok sert vuruşunda, meşin yuvarlak ters köşeden ağlarla buluştu: 0-1

45+2. dakikada Başakşehir eşitliği yakaladı. Serdar Gürler'in sağ kanattan ortasında altıpas önüne gelen topa Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Burgstaller'in altıpas önüne yerden gönderdiği topa Schaub'ın boş pozisyonda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

50. dakikada Rapid Wien 3. golüne yaklaştı. Ceza yayı önünde topla buluşan Grgic ceza sahasına girer girmez sert vurdu, kaleci Deniz soluna gelen topa çok iyi uzandı ve köşeden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

60. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Schaub'un pasıyla Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Burgstaller'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.

90+8. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Piatek'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Hedl meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmayı Rapid Wien 2-1 kazandı.

Ligin ilk haftasında iki maç oynandı

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun ilk haftasında oynanan iki maç sona erdi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-1 yenildi.

Portekiz temsilcisi Vitoria ise evinde Slovenya'nın Celje takımını 3-1 mağlup etti.

Ligde ilk hafta, yarın yapılacak 16 maçla tamamlanacak.