RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Almanya'nın Heidenheim ekibini 3-1 yenen RAMS Başakşehir, bu kulvarda ilk galibiyetini aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan turuncu-lacivertli ekip, 6. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 öne geçti.

RAMS Başakşehir, 18. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan korner atışında Krzysztof Piatek'in kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Miguel Crespo, bu sezon Avrupa arenasında ilk gol sevincini yaşarken, skoru da 2-0 yapan isim oldu.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Heidenheim, Honsak'ın 61. dakikada kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. RAMS Başakşehir, Piatek ile 68. dakikada bir gol daha bularak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon ilk kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligde daha önce Rapid Wien ve Celje ile oynadığı maçları kaybeden RAMS Başakşehir, Kopenhag ve Petrocub ile berabere kalmıştı. Heidenheim'ı yenen turuncu-lacivertli takım, puanını 5'e yükseltti.

Başakşehir, lig aşamasındaki son maçını Belçika'nın Cercle Brugge ekibiyle yapacak.

5 maçta da gol atıp gol yedi

Heidenheim'i 3-1 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta da gol atıp, kalesinde gol gördü.

Rapid Wien'e 2-1, Celje'ye 5-1 mağlup olan turuncu-lacivertli takım, Kopenhag ile 2-2, Petrocub ile de 1-1 berabere kalmıştı.

RAMS Başakşehir, bu karşılaşmalarda 8 kez gol sevinci yaşarken, rakiplerinin 11 gol bulmasını engelleyemedi.

Piatek gol sayısını 17'ye yükseltti

RAMS Başakşehir'in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, Heidenheim karşısında kaydettiği golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile ve Trabzonsporlu Simon Banza ile birlikte 9 golle zirvede yer alan Piatek, UEFA Konferans Ligi elemelerinde 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Lig aşamasında ilk 4 maçta 3 kez gol sevinci yaşayan Piatek, Heidenheim karşısında attığı golle bu sayıyı 4'e çıkardı.

RAMS Başakşehir'i Heidenheim karşısında ilk golünü atan Deniz Türüç, bu sezon Avrupa kupalarında ilk golünü kaydetti.

Kaleci Eicher, kaleci Muhammed'e yaptığı faulle kart gördü

Heidenheim kalecisi Eicher, karşılaşmanın 90+2. dakikasında ilginç bir sarı kart gördü.

Takımının kullandığı korner atışı sırasında rakip ceza sahasına giren Eicher, yapılan ortaya yükselip kafa vurmak isterken meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.

Alman kaleci Eicher, RAMS Başakşehir file bekçisi Muhammed Şengezer'e ceza sahasında yaptığı müdahale sonrasında hakem Marco Guida tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Onur Ergün devam edemedi

RAMS Başakşehir'in orta sahadaki önemli isimlerinden Onur Ergün, yaşadığı sakatlık nedeniyle 24. dakikada yerini Berat Özdemir'e bıraktı.

Orta sahadaki bir pozisyonda sakatlık geçiren ve saha içinde tedavisi yapılan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna devam edemeyeceğinin işaret etti.

Onur Ergün'ün yerine Berat Özdemir, oyuna dahil oldu.

Futbolculardan kadına yönelik şiddete karşı mesaj

RAMS Başakşehir ve Heidenheim'lı futbolcular, kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek için yüzlerini boyadı.

İtalya'da her yıl kasım ayının son haftasında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle futbolcular "Şiddete kırmızı kart" adlı kampanya kapsamında yüzlerine kırmızı boya sürerek maçlara çıkıyor.

İki takım oyuncuları da kadına yönelik şiddete karşı mesaj vermek amacıyla benzer bir uygulama gerçekleştirdi.

İlk yarı

2. dakikada gelişen Heidenheim atağında kaleyi cepheden gören noktadan Leo Scienza'nın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada RAMS Başakşehir 1-0 öne geçti. Onur Ergün, orta alanda kazandığı topu soldaki Piatek ile buluşturdu. Piatek'in arka direğe yerden gönderdiği pasta Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

18. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Eicher topu çıkardı. Yaşanan karambolde Kemen'in dokunduğu meşin yuvarlağı önünde bulan Crespo, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

40. dakikada Heidenheim gole yaklaştı. Honsak'ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayla dokunan Schöppner'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı Kerber röveşata ile kaleye göndermek isterken, top az farkla üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada uzak mesafeden Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta, kaleci Eicher topu köşeden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Heidenheim, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Leo Scienza'nın kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Honsak vuruşunu yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Honsak, altıpas içinde yaptığı ikinci vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

68. dakikada RAMS Başakşehir yeniden farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden topu kazanan Crespo'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Föhrenbach'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Nihayet hem kulübümüze hem kendimize hem ülkemize lig aşamasında ilk galibiyeti hediye edebildik

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çağdaş Atan, "Nihayet hem kulübümüze hem kendimize hem ülkemize lig aşamasında ilk galibiyeti hediye edebildik. Maça muazzam başladık. Her şey düşündüğümüz gibi gitti. Planladığımız her şeyi yerine getirdik. Bir pozisyon verdik. Pozisyon da orta yaptıkları pozisyondan geldi." diye konuştu.

İkinci yarıya düşük performansla başladıklarını belirten Atan, şunları kaydetti:

"Yere sağlam basamadık ve ardından golle cezalandırıldık. Hemen ardından golü bulduk. Harika bir gol bulduk. Topu rakibe verip bekleyerek oynadık. Bize yakışmadı. Bunu pek becerebildiğimizi söyleyemem. Şimdi Petrocub maçına yanıyoruz. Şimdi son maçı final maçına çevirdik. Pazar günü de bir final maçımız var. Dinlenmemiz gerekiyor. Skor almak için çabaladık. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Galibiyeti başkanımıza hediye ediyoruz. Avrupa'daki galibiyetleri başkanımız daha çok önemsiyor. Üç haftadır kendimizi bulmuş bulunuyoruz. Oyuncularım da üç maçtır gereğini yapıyorlar. Zor durumdan çıkmak kolay değildi. Aldığımız kararlar bizi birleştirdi. Sağlam 15 oyuncu, yarım 20 oyuncudan daha iyidir. Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor."

"(Fenerbahçe maçı) Net bir plan belirlemedik"

Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçla ilgili şunları söyledi:

"Bire bir pres, kariyerimin başından beri büyük çoğunluğunda bunu tercih ettik. Rakiplerin kim olduğu önemli değil. Fenerbahçe'nin şimdi son maçlarını analiz etmeye başladık. Fenerbahçe'nin geride top kaybettiğini, bazen Amrabat'ı araya soktuğunu, Livakovic ile uzun top tercih ettiklerini biliyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş ile deplasmanda oynamak kolay değil. Doğru oyun formatıyla oynamaya çalışacağız. Bugün de gördük, beklemeyi becerebilen bir takım değiliz. Rakibin oyun formatı, içinde bulunduğu durum bizim oyunumuzu belirleyecek. Net bir plan belirlemedik. Rakibin içinde bulunmuş olduğu psikolojik durumu analiz etmemiz gerekiyor. Bire bir baskı ile oynadık. Rakibe topu verdikten sonraki görüntü beni çok mutlu etmedi. Bekleme pozisyonlarında hiç usanmadan bire bir prese devam edeceğiz."

Takım içindeki büyük bir coşku ve birliktelik olduğunu vurgulayan genç teknik adam, "Üç maçtır soyunma odası çok güzel hikayeler anlatıyor. Azalarak birleştik. Bunu kutlamamız gerekiyor. Yarın Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayacağız." dedi.

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren Atan, "Başakşehir bu ligin 6 şampiyonundan biri. Burada değişim, transfer hiç bitmez. Performans size bileti verir. Performansı iyi olan trene yetişebilir. Yeterli olmayan ve oyuna uygun olmayan oyuncuyla yollar ayrılabilir. Şu an için öyle bir durum yok. Amacımız play-off'a kalmak. Ligde de devre arasında kadar ilk 6'da olmak." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, 3 günde bir maç oynayacak olmalarıyla ilgili soruya, "Pazartesi oynamak bizim için en ideali. Federasyon ayarlamış. Fenerbahçe 1 gün daha fazla izin yapacak. Bizim için en iyisi bu." cevabını verdi.

Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: Başakşehir gerçekten galibiyeti hak etti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schmidt, yenilen gollerde hatalar yaptıklarını aktardı.

RAMS Başakşehir galibiyetten dolayı tebrik eden Alman teknik adam, "Başakşehir gerçekten galibiyeti hak etti. Bizim için acı bir son oldu. Oyunda dominasyonu sağlayamadık. Goller yedik, 2-0 geriye düştük. Hatalar yaptık. Maç elimizden kayıp gitti. Performansımız bu maçı kazanmak için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Maç boyu ikili mücadeleleri kazanmaya çalıştıklarını anlatan Schmidt, "Topa hakim olmaya çalışsak da presler sonucunda topu kaybettik. Oyuncularım topu kaybedince ben de elimizdeki değişiklik hakkını kullanmaya karar verdim. Değişiklik haklarımı kullanarak gidişatı değiştirmeye çalıştım. Bu zamanki maç akışında oyuncularım ciddi bir yük içinde. Oyuncularımı bu yüzden yormak istemedim." diye konuştu.

Maç sırasında oyuncular arasında iletişim kopukluğunu gözlemlediğini belirten Schmidt, "Daha dikkatli olmaları gerekiyordu. Kendi aralarında problem yaşadılar. Maalesef öfkelerini sahaya yansıttılar. Bu yüzden maça odaklanamadılar. Bizi destekleyenlerden özür diliyorum. Yenilgi bizim için hayal kırıklığı oldu." değerlendirmesinde bulundu.