RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi resmen başladı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen törene İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yeni teknik adam Çağdaş Atan katıldı.

Resmi sözleşmeyi imzalayan Çağdaş Atan, kendisini 2+1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan başkan Gümüşdağ, görevden ayrılan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Başakşehir'in Süper Lig'deki 10. sezonunu geçirdiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Başakşehir FK, kurulduğu günden beri bu çatının altında çok önemli başarılara imza attı. Alışık olduğu başarılara Çağdaş hoca ile devam edecektir. İstikrarlı, sürdürülebilir ve vizyoner bir yönetim kurulu anlayışımız var. Aldığımız kararların hepsini yönetim kurulunda değerlendirerek birlikte alırız. Kulüp için en doğru kararı aldığımıza, Çağdaş hoca ile başlangıcın hayırlı olacağına inanıyorum. Başakşehir, 10 yılda 1 Süper lig şampiyonluğu ile 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa finali, 50'ye yakın Avrupa kupası maçı oynadı. Türk futboluna, Avrupa'ya, milli takıma kazandırdığımız sayısız oyuncu var. Bundan sonra da aynı başarılara imza atmaya devam edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum." diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra göreve talip olan yerli ve yabancı teknik adamlar olduğuna değinen Gümüşdağ, "Gerek yurt dışında gerekse Türkiye'den farklı farkı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talepleri olmuştur. Bizim de görüştüğümüz birkaç kişi oldu. Ancak en son Çağdaş hocada karar verdik. Kendisi de yeni nesil teknik direktörlerden. Başarılı olmak isteyen, hedefleri olan ve futbol anlayışını beğendiğimiz bir hocadır." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk 3 maçlarında galibiyet alamadıklarını aktaran Gümüşdağ, "Zor bir başlangıç yaptık. Ancak daha zorlarını da gördük. Yine Avrupa'yı yakalayan bir kulüp olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Berkay Özcan ve Deniz Türüç ile sözleşme uzatılacak

Göksel Gümüşdağ, adı transfer haberlerinde geçen orta saha oyuncuları Berkay Özcan ve Deniz Türüç'ün sözleşmelerini uzatmak istediklerini kaydetti.

Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilen Berkay ile ilgili Gümüşdağ, "Berkay'ın sözleşmesini 3 yıllık uzatıyoruz." dedi.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, Galatasaray'ın Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois'nın gündemlerinde olduğunu vurgulayarak, "Takımdaki tüm oyunculardan memnunuz. Göndermekten çok kadromuza katkı yapmak istiyoruz. Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı ama hocamızla istişare ederiz. Onun vereceği bilgi doğrultusunda çalışırız ama şu anda böyle bir çalışma yok." şeklinde görüş belirtti.

Gümüşdağ, Beşiktaş ile adı anılan Deniz ile ilgili ise, "Bu kulübün başkanıyım ancak Deniz ile ilgili böyle bir şeyden haberdar değilim. Ancak basında alınıyor, veriliyor, satılıyor. Deniz Türüç, sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızla yaptığımız toplantıda kendisi, Deniz'in çok beğendiği ve istifade etmek istediği bir oyuncu olduğunu söyledi ve sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Biz de sezon sonu biten sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Bize Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi, herhangi bir görüşme olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Gümüşdağ, "Transfer ekibi, bir çalışma yapıyor. Hocamız ile görüşme halindeler. Biz de ekonomik olarak değerlendirmeler yapıp cuma gününe kadar 2-3 mevkii için transfer yapacağız." diye konuştu.

"Kuntz'un arkasında durmalıyız"

Göksel Gümüşdağ, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un arkasında durulması gerektiğini dile getirdi.

Alman teknik adamın yerine Emre Belözoğlu isminin geçtiğinin ve bu durumdan haberdar olup olmadığının sorulması üzerine Gümüşdağ, "Milli takımın önünde 3 maçı var. Bitmiş bir şey yok. Milli takımın da görevdeki Kuntz'un arkasında durmamız lazım. Milli takıma alınacak teknik direktör kararını Türkiye Futbol Federasyonu verir. Orayla ilgili bir karar veya oluşumun bilgisi dahilinde değilim." ifadelerini kullandı.

Atan: "Çok heyecanlı ve gururluyum"

Takımın yeni teknik direktörü Çağdaş Atan ise RAMS Başakşehir'in başına geçtiği için heyecanlı ve gururlu olduğunu söyledi.

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerine kendisini göreve getirdiği için teşekkür eden Atan, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Başakşehir Kulübü, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i tekrar Avrupa'da mücadele eden, zirve yarışının içinde olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-lacivertli ekibin sezona iyi başlayamadığını belirten Atan, şunları kaydetti:

"Bu sezon başlangıç olarak kötü görünse de mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle de tekrardan zirve mücadelesi verecek bir kulüp yapısına sahip. Verebileceğimiz tek söz bir önceki günden daha çok çalışmak, Başakşehir'in yapısına uygun futbolu oynatmak, topu talep eden ve oyuna hükmeden bir futbol sergilemek. Hedefimiz, topla hızlı oynayan ve istediği hücum aksiyonlarını gerçekleştirebilen bir oyun sergilemek. Bu da zaten kulübün DNA'sında var. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun."

Futbol zekası ile pas kalitesinin yüksek olduğu oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran 43 yaşındaki teknik adam, "Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Başakşehir'in DNA'sında oyuna hükmetmek var. Daha hızlı oynayarak, daha şiddetli baskılar yaparak, önde kaybedilen topu hızlı geri kazanmaya çalışan bir Başakşehir oluşturmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç gerektiriyor. Biz de ekip olarak sezon içinde ilk kez bir takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem oyunda hem de sonuçta değişiklikleri hissettiririz." görüşlerini dile getirdi.

"Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık"

Çağdaş Atan, mevcut kadrodan bir oyuncunun ayrılmasını istemediğini söyledi.

Adı transferde geçen Berkay Özcan'ın beğendiği bir futbolcu olduğunu anlatan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncularımızı elimizde tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten, satan ve yetiştiren bir kulüp. Çok iyi bir akademik yapı var. Oradan da faydalanmak istiyoruz. Yıllardır özlediğimiz bir havuzu bulacağımız bir akademi. Başakşehir Kulübü, hem rekabet edecek hem de yetiştirecek. Ortak amacımız bu. Berkay ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Benim de çok beğendiğim ve çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Farklı bölgelerde kullanabileceğimiz, onu saha içinde mutlu edebileceğimiz oyuncu. Umarım o da bize gerekli karşılığı verir ve tekrar bir çıkış yakalar. Böyle bir çıkışa ihtiyacı var ve gerçekten kalitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz."

"Hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele edebilmek"

Çağdaş Atan, Avrupa kupalarında mücadele eden ve ilk 5'e oynayan bir takım kurmak istediklerini dile getirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapılmamasına rağmen farkı kapatabileceklerini anlatan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, "Ana hedef şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele edebilmek, Avrupa kupalarında mücadele edebilmek, ligde ilk 4-5 içinde yer alabilmek. Başkanımız ve yönetimimiz bunu bana net bir şekilde iletti. Biz de bunun bilincinde buraya geldik. Ben de rekabet eden teknik direktörler arasına girmek istediğim için bu birliktelik oluştu. Şu anda ligde Avrupa kupaları hedefinden 7 puan gerideyiz. Yolumuz biraz uzun, bir süreç var ama yapacağımız değişikliklerle bu farkı kapatacağımızı düşünüyorum. Takımıma inanıyorum, güveniyorum. Emre hocaya da bıraktığı kaliteli takımdan dolayı teşekkür ediyorum. Dominant bir oyun vardı. Bunun üzerine farklı bir yapıyla farklı bir oyun inşa etmek istiyoruz. İyi bir miras aldığımızı söyleyebiliriz. Emre hoca ve ekibine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Atan, Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçlık periyotta İstanbulspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Kağıt üstünde dezavantaj gibi duruyor ama bu rakiplerin hepsiyle oynayarak geldim. Ekip olarak bir hafızamız ve çalışmışlığım var. Analiz için elimizde yeterli veri ve data mevcut. Tabii ki bambaşka bir takımla sahaya çıkacağız. Her lig maçı oynanacak, hepsi çok zor. Rakip fark etmez. Amacımız oyuna hükmeden, hızlı ve coşkulu oynayan bir takım. Başakşehir civarında oturan insanlara seyir zevki yüksek bir oyun vadetmek istiyoruz. Başakşehir maçlarını keyifli bir hafta sonu aktivitesine çevirebiliriz. Amacımız insanları tekrar stadımıza çekebilmek." diyerek sözlerini tamamladı.