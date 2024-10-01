RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rapid Wien

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

Başakşehir'de eksikler

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

Başakşehir'in Konferans Ligi yolu

RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

Rapid Wien, Trabzonspor'u eledi

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.