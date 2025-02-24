RAMS Park'ta sessiz gece

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı. Lider Galatasaray, bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korumuş oldu.

RAMS Park'taki müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Maçın VAR hakemi ise Sloven Alen Borosak'tı.

Galatasaray maça; Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Toreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Sallai, Osimhen ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçe ise İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri 11'iyle maça çıktı.

Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Sarı-kırmızılılar puanını 64'e, sarı-lacivertliler ise 58'e yükseltti.

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

İkili averaj Galatasaray'da

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.

Okan Buruk, derbilerde yenilmiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 11 derbinin 9'unda kaybetmedi.

Okan Buruk, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11. derbisine çıktı. Buruk, söz konusu derbilerde 7 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

Ligdeki 6. Fenerbahçe derbisine çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

İlk yarıdan dakikalar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

5. dakikada Kostic'in sol kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Sanchez müdahale etti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

İki takımın da kontrollü oynadığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar

49. dakikada Barış Alper Yılmaz, sol çaprazından içeriye doğru ortaladı. Kimsenin dokunamadığı ve kaleye yönelen topu, kaleci İrfan Can soluna yatarak kurtardı.

54. dakikada Kostic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

62. dakikada Dzeko ile Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesinde seken topu önünde bulan Fred'in ceza sahasısağ çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

67. dakikada Kostic'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkteki Djiku'nun kafayla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Tadic'in seken topa yaptığı vuruşta, Uruguaylı file bekçisi ikinci kez gole izin vermedi.

88. dakikada Amrabat'ın pas hatasında topu önünde bulan Lemina'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Lemina ve Eren ilk kez 11'de

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mario Lemina ve Eren Elmalı, bu sezon ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı ilk kez 24. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında giyen iki futbolcu, söz konusu mücadelenin 2. yarısında oyuna dahil oldu.

Sakatlığını atlatan Yunus kadroda

Galatasaray'da sakatlığı geçen Yunus Akgün, derbinin kadrosuna dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 6 maç kaçıran Yunus, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.

Frankowski ve Eren'in ilk derbi heyecanı

Yeni transferler Przemyslaw Frankowski ile Eren Elmalı, ilk kez bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte diğer yeni transferler Ahmed Kutucu ve Carlos Cuesta ile kadroda olmasına rağmen daha önce derbide forma giymeyen kaleci Günay Güvenç ve Yusuf Demir, yedekler arasında ilk heyecanı yaşamak için bekledi.

Icardi tribünleri selamları

Sakatlığından dolayı sezonu kapatan sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, RAMS Park'ta taraftarı selamladı.

Müsabaka öncesinde sahaya çıkan Arjantinli futbolcu, kendisiyle özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı eşliğinde tribünleri gezdi. Taraftarlar, Icardi'ye büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Derbide 55 yıl sonra bir ilk

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı.

İki takım arasında profesyonel liglerin oynanmaya başladığı 1959'dan bu yana yapılan 17 derbide yabancı hakem düdük çaldı. Son olarak 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide yabancı hakem düdük çaldı. Söz konusu derbiden 55 yıl sonra takımlar yabancı hakem idaresinde maça çıktı.

Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yaparken dördüncü hakemlik görevini Kadir Sağlam üstlendi.

Barış Alper Yılmaz "dalya" dedi

Galatasaray formasıyla ligde 100'den fazla maça çıkan Barış Alper Yılmaz'a plaket verildi.

Sarı-kırmızılı formayı 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında 100. kez terleten milli futbolcuya, kulüp ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından derbi öncesi plaket ve 100 numaralı forma takdim edildi.

Galatasaray yönetiminde taraftara uyarı

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, taraftarlara maç içinde sadece takımı desteklemeleri ve tahriklere kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan taraftarları için mesajlar paylaşan Galatasaray Kulübü, ayrıca stat dışı ve içinde bildiriler dağıttı.

Taraftara verilen uyarı metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sezonun en kritik sınavlarından birine çıkıyoruz. Galatasaray'ımızın şampiyonluk yolundaki en önemli virajında sahada oynayacak oyuncularımız kadar tribündeki bizlerin de konsantrasyonu, isteği, arzusu ve sağduyusu çok önemli. Bugün başarı elde edebilmek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmeyecek bir ekiple karşı karşıyayız. Maç öncesinde, sırasında ve sonrası her fırsatta takımımızı, tribündeki bizleri tahrik edip hata yaptırmaya çalışacaklar. Özellikle rakibin sahaya çıktığı ilk andan itibaren bizleri provoke etmesine asla izin vermemeliyiz. Çünkü bundan beslenmek isteyecekler. Bugün camiamıza yapılan saldırıları durdurma, kurulan tezgahları yıkma günüdür."

Bildiride sarı-kırmızılı taraftarlar için maddeler halinde yapması gerekenler sıralandı. Ayrıca müsabaka öncesinde sık sık uyarı anonsu yapıldı.

Üst düzey güvenlik önlemi alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği müsabaka için İstanbul genelinde 32 bin emniyet personeli görev yaptı.

Maçta polisler, tribünle saha arasına adeta güvenlik duvarı ördü.

Kapalı gişe oynandı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi için satışa sunulan tüm biletleri tüketti.

RAMS Park'ta dolu tribünler önünde yapılan müsabakayı yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı, 2 bin 500 de sarı-lacivertli taraftar izledi.

Derbiyi 25 yabancı basın mensubu takip etti

Türkiye'nin dünya futbolunda en çok ilgi çeken müsabakası olan derbi için 25 yabancı basın mensubu izledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği aracılığıyla derbi için Fransa, İsveç, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, İspanya, Romanya ve Danimarka'dan toplamda 25 muhabir, foto muhabiri ve kameraman akreditasyon yaptırdı.

Çağlar 11'de, Djiku yedek

Fenerbahçe'nin sakatlıktan yeni çıkan savunma oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, derbide kadroya dahil edildi.

Milli stoper Çağlar Söyüncü müsabakaya ilk 11'de başlarken, Alexander Djiku yedekler arasında yer aldı.

Sakatlığının ardından ligdeki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht maçında görev alamayan Çağlar, ligde son olarak Alanyaspor müsabakasında forma giymişti.

Son olarak Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'a karşı forma giyen Djiku ise ligde Alanyaspor ve Kasımpaşa maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.

Livakovic 10 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Dominik Livakovic, 10 maç aranın ardından kadroya girdi.

Son olarak 13 Ocak tarihinde Konyaspor deplasmanında forma giyen Hırvat kaleci, ardından ligde 5, kupada 1 ve Avrupa'da 4 müsabakayı kaçırdı.

Yaklaşık 1,5 ay sonra formasına kavuşan Livakovic, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 4 oyuncusundan faydalanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos'un yanı sıra yabancı kontenjanı sebebiyle Allan Saint-Maximin zorlu müsabakanın kadrosunda almadı.

Bu isimlerin dışında Levent Mercan da teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Mert Hakan'a tribünlerden tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli takımın sahaya çıktığı sırada Galatasaray tribünleri, Mert Hakan aleyhinde tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe taraftarı tribünde

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Statta kendileri için ayrılan tribünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.