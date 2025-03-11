Rangers-Fenerbahçe maçına Norveçli hakem
YAYIN TARİHİ:
11/03/2025
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin 13 Mart Perşembe günü Rangers ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçının hakemi Espen Eskas oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda 13 Mart Perşembe günü Rangers ile karşılaşacak.
İlk maçta evinde 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, İskoçya'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde tur bileti arayacak.
Ibrox'ta oynanacak olan Rangers-Fenerbahçe maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Christian Dingert görev alacak.
Saat 23.00'da başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
YAYIN TARİHİ: