Rangers'ın yeni teknik direktörü belli oldu

Giovanni van Bronckhorst'la yollarını ayıran Rangers'ta yeni teknik direktör belli oldu.



Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, Michael Beale ile 2026 yılına kadar geçerli olacak sözleşme imzalandığını duyurdu.



Kulüp tarihinin 18. teknik direktörü olacak Beale, 2018'de A Takım'da antrenör olarak görev almış, geçtiğimiz kasım ayında görevinden ayrılmıştı.



Rangers Başkanı Douglas Park yaptığı açıklamada, "Michael'ı yeni teknik direktörümüz olarak açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim için heyecan verici bir dönem." ifadelerini kullandı.



Beale ise konuyla ilgili, "Geri dönmek harika. Bazı yeni yüzler var ama herkesi tekrar görmek mükemmel bir duygu. Burada olduğum için çok mutluyum ve gururluyum." dedi.



Kariyerinde daha önce Chelsea ve Liverpool'un genç takımlarında çalışan Michael Beale, Sao Paulo, Rangers ve Aston Villa'da yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Beale son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Queens Park Rangers'ta görev yapıyordu.

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29/11/2022 10:20