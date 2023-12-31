Rangers'ın yenilmezlik serisini Celtic, Old Firm derbisinde bitirdi

Premiership'in 21. haftasındaki derbi maçta Celtic, sahasında Rangers'ı 2-1 mağlup etti. Rangers'ın 11 maçlık yenilmezlik serisi bu derbi ile son buldu.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren "Old Firm" derbisinde Celtic, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers'ın tek golünü 88. dakikada James Tavernier kaydetti.

Rangers'ta Leon Balogun, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 51'e yükselten Celtic liderliğini sürdürürken, iki maç eksiği bulunan Rangers 43 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligde en son Aberdeen'e kaybeden Rangers, 11 maç sonra kaybetti.