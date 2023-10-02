Rangers'ta ayrılık resmen açıklandı

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers, teknik direktör Michael Beale ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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02/10/2023

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Rangers'ta ayrılık resmen açıklandı

İskoçya'da sezona inişli çıkışlı bir performansla başlayan Rangers'ta Michael Beale dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana görevde olan Michael Beale ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Premiership'te bu sezon geride kalan 7 haftada Rangers, 4 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.

Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise La LaLiga temsilcisi Real Betis'i tek golle mağlup etmişti.

02/10/2023 10:48
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TAGS: Rangers
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