Rap şarkıcısı Aaron Carter küvette ölü bulundu

90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyelerinden Nick Carter'ın kardeşi, rap şarkıcısı Aaron Carter 34 yaşında hayatını kaybetti. Carter'ın küvetinde ölü bulunduğu öğrenildi.

ABD'li ünlü rap müzisyeni Aaron Carter, Los Angeles yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

90'lı yılların ünlü grubu Backstreet Boys'un üyesi Nick Carter'ın kardeşi olan Aaron Carter, 34 yaşındaydı.

TEMİZLİKÇİ BULDU

Çocuk yıldız olarak erken yaşta ün kazanan, rap ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce kardeşinin hit grubu Backstreet Boys ile turneye çıkan Aaron Carter'ın, evindeki küvette cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Carter'ı Lancaster'daki evine gelen temizlikçinin bulduğu, polise "küvette boğulduğu" ihbarı yapıldığı aktarıldı. Yetkililer, Carter'ın ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi.

REHABİLİTASYONA GİDİYORDU

Carter'ın, oğlu Prince'in velayetini geri almak için birçok kez uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerine gittiği bilgisi ABD basınındayer almıştı.

"GENÇLİĞİM SENİ ÇOK SEVDİ"

2001-2003 yılları arasında Aaron Carter ile ilişki yaşayan oyuncu Hilary Duff, eski sevgilisinin ölüm haberinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Duff, "Hayat senin için bu kadar zor olduğu ve tüm dünyanın önünde mücadele etmek zorunda kaldığın için çok üzgünüm. Kesinlikle coşkun bir çekiciliğin vardı. Gençliğim seni çok sevdi" ifadesini kullandı.

New Kids on the Block grubunun resmi Instagram hesabından da açıklama yapılarak şöyle denildi:

"Aaron Varter'ın ani ölümünden dolayı şoktayız ve üzgünüz. Carter ailesine dualarımızı gönderiyoruz. Huzur içinde uyu Aaron."

