Rapçi Brian J. Quinones Canlı Yayında Öldürüldü

Amerika'nın Minneapolis şehrinde rap sanatçısı Brian J. Quinones, kırmızı ışıkta geçtiği için polis anons yaparak arabasını kenara çekmesini söyledi. Rapçi durmak yerine kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Brian, kovalamaca anlarını Facebook hesabından canlı olarak yayınladı. Polis kaçamayacağını anlayınca arabasından inen Brian'a elindeki bıçağı yere bırakmasını söyledi. Brian, bıçağı bırakmayınca polis kendisine beş el ateş ederek öldürdü. Olayda polislerin her hangi bir yara almadığını belirten Emniyet Müdürlüğü, olaydan büyük üzüntü duyduklarını, soruşturma başladığını daha fazla bilgi veremeyeceklerini söylediler.