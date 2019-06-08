Rapçi Ceza'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü rap şarkıcısı Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ceza, "Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda" dedi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'nın babası Danyal Özçalkan için Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza'nın çok sayıda hayranı katıldı. Taziyeleri, Ceza ve kardeşi Ayben kabul etti. Tören sırasında Ayben, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

“HAYATIMIN EN ACI GÜNLERİNDEN BİRİ”

Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum” dedi.

İHA