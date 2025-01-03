Rapçi Reckol ve Lilian Khaled Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı: 4 Gün Daha Tutukluluk

Güzelyurt Lefkoşa Anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından tutuklanan zanlılar Lilian Khaled ve Rapçi ''Reckol'' Recep Eker yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Tutku Kızıltaş olayla ilgili bulguları aktardı. Kızıltaş 31 Aralık 2024 tarihinde saat 20:10 raddelerinde Güzelyurt Lefkoşa anayolu Mevlevi çemberi üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve Trafik Şube ekipleri tarafından ZSD 106 plakalı araç durdurularak konu araç sürücüsü Lilian Khaled’in yapılan üst aramasında üzerinde giydiği siyah montun sağ cebinde yaklaşık iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca konu araçta yolcu olarak bulunan zanlı Recep Eker’de ise yapılan üst aramasında İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olarak hap bulunarak emare zapt edildiğini ve her iki zanlının suçüstü hali tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis her iki zanlının yapmış oldukları beyanlar olduğunu ve bunların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tasarruflarında bulunan uyuşturucu madde ve içerisinde bulunduğu paketin analize gönderildiğini ancak tahlil sonuçlarının çıkmadığını belirterek soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)