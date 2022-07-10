Raphinha'nın Barcelona inadı sonuç verdi

Barcelona'nın bu yaz transfer listesinin başında yer alan Raphinha'nın takıma katılmasının an meselesi olduğu iddia edildi.

İspanyol Sport'un haberine göre; Barcelona kanat oyuncusunun transferi için Premier lig ekibi Leeds United'la son aşamaya kadar geldi. Yine haberde yer alan bilgiye göre; anlaşma her an açıklanabilir.

La Liga ekibi 55 milyon euro ve Raphinha'nın performansına göre gelecek bonuslarla transferi tamamlamak istiyor. Anlaşma gerçekleşirse 25 yaşındaki Brezilyalı kendisini 5 yıllığına Barcelona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Transferin gerçekleşmesinde Brezilyalı yıldızın ve menajeri Deco'nun Barcelona için ısrar etmesinin büyük katkısı olacak. Premier Lig devleri Raphinha için Barcelona'dan daha iyi teklifler sunmalarına rağmen, oyuncuyu ikna edemediler.

Yıldız kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon takımı Leeds United adına 35 Premier Lig maçında 11 gol ve 3 asist üretti.

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10/07/2022 16:55