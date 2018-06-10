Rapor Parası Sorgulama 2018

Her senenin başında belirlenen asgari ücret tutarı sayısız resmi işlemdeki tutarların hesaplanmasında baz alındığından dolayı sadece işçi ve işverenler için değil resmi kurumlar için de oldukça önemlidir. 2018 yılındaki asgari ücret brüt tutarı olan 2029,50 TL'nin açıklanmasının ardından SGK tarafından ödenecek olan günlük bazdaki rakamların tavan ve tabanı da belli olmuştur. Hastalık, iş yerinde meydana kalan ve iş kazası olarak sınıflandırılan tüm kazalar veya iş kazası sonucunda alınan geçici iş görmezlik raporu gibi durumlarda işçinin maaş alamaması ve mağdur olması halinin giderilmesi için şartlar yerine getirildiğinde SGK tüm ödemeleri yapmaktadır.

SGK Rapor Ödemeleri Ne Kadardır?

SGK tarafından açıklanan ve senenin son günü olan 31 Aralık 2018 gününe kadar geçerli sayılan rakamlar ışığında iş görmeyen ve rapor alan bir işçinin günlük ödeneği ayakta tedavilerde 45,10 TL iken hastanede yatarak tedavi görülmesi halinde ise 33,82 TL'dir. Hastalık raporlarında ödeme her gün alınmadığından çalışılmayan günler hesaba katılmaz. 10 gün rapor alan birine SGK tarafından hafta sonu çalışılmadığı için 8 gün üzerinden hesaplama yaparak 360,80 TL ödeme yapılacaktır. Bu durum bayanların doğum yapmasından kaynaklanan raporlarında ise 112 gün üzerinden işlem görecektir. Aynı tarifeden hesap yapıldığında bir kadının yasal izin süresi içinde SGK'dan alacağı doğum parası 5051,20 TL'dir.

Rapor Parası Almak İçin Hangi Şartlar Yerine Getirilmelidir?

SGK tarafından rapor parası almak isteyen bir çalışanın sağlaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan en temeli rapor alacağınız tarihten itibaren geriye dönük son 1 yıl içerisinde en az 90 günlük priminizin bulunmasıdır. 90 günden az primi olan işçi ödeme alma hakkına sahip olamayacaktır. Analık parasını alabilmek için de aynı şekilde 90 günlük prim kriterini yerine getirmek gerekecektir. İş kazası geçirmiş bir çalışan için ise 90 günlük prim şartı aranmaksızın rapor parası ödemesi yapılmaktadır.

Rapor Parası Nasıl Sorgulanır?

Rapor parası almaya hak kazandıktan sonra bu paranın yatıp yatmadığını da kontrol etmek gerekmektedir. Çünkü ödemeniz çıktıktan sonra takip edilmez ve çekilmez ise iade edilmektedir. İade edilen paranın ise tekrar yatırılması fazlasıyla zaman alacaktır. SGK iş göremezlik raporuna istinaden alınan ödemeler Temmuz 2017 tarihinden itibaren PTT aracılığıyla yapılmaktadır. Eğer SGK üzerinde bir hesabınız ve kayıtlı bir banka hesabınız yok ise ödemenizi sadece PTT aracılığıyla almanız gerekecektir. Rapor paranızı sorgulamak için ise e-devlet kanalından yardım alabilirsiniz. Kuruma gitmenize gerek kalmadan pratik menüler aracılığıyla rapor ödeneğinin yatırılıp yatırılmadığını anlamak mümkündür. Açılan e- devlet ekranına e hizmetler yazdıktan sonra, sosyal güvenlik kurumu linkine tıklamak ve ortak hizmetler menüsüne ulaşmak için uğraşılmalıdır. Bu menüden 4A/4B işgöremezlik ödemesi görme sekmesine geçerek anlık olarak paranızın durumunu görebilirsiniz. Eğer ödemenizin bankaya gönderildiği yazıyor ise en geç 2-3 gün içerisinde PTT veya tanımlı banka hesabınız aracılığıyla alabilirsiniz. E devlet şifreniz yok ise 170'i arayarak da kimlik bilgileriniz ile sorgulama yapabilirsiniz.

Rapor Parası Ne Kadar Sürede Yatar?

İş göremezlik raporu alan işçinin bu raporu başvurduğu ve rapor aldığı hastane tarafından sisteme kaydedilmektedir. Rapor sürenizin bitiminde çalıştığınız kurumun çalışmazlık girişi yapması gerekmektedir. Bu şekilde hastane kanalıyla bildirilen raporun iş veren tarafından da onayı alınmış olmaktadır. Bu onaydan sonra en geç 15 günlük bir süre içerisinde ödemenizin hesabınıza veya isminize olacak şekilde PTT'ye yatırılması için kesinlikle talimat çıkarılacaktır.

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