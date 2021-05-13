Rapunzel gibi... Saçları boyundan uzun!

Alena Kravchenko, 2 metrelik saçları nedeniyle "gerçek Rapunzel" olarak anılıyor. Ukrayna'nın Odessa kentinden Kravchenko, beş yaşından beri saçlarını uzatıyor.

Annesinin çocukken kendisine uzun saçın güzelliğini anlattığını ve bu sözleri asla unutmadığını anlatan Alena, otuz yıl boyunca saçını uzatmaya devam etti.

35 yaşındaki Alena, saçlarını haftada bir yıkadığını ve kırılmayı önlemek için ıslakken asla taramadığını söyleyerek, 2 metrelik buklelerini korumaya özen gösterdiğini aktarıyor.

Saçını ısı kullanmak yerine doğal havada kuruttuğunu, buklelerinin güzel ve parlak kalması için düzenli olarak maskeler uyguladığını söylüyor.

TAKILIP DÜŞEBİLİR AMA...

Saçlarının boyundan daha uzun olduğunu söyleyen Alena, buklelerine takılıp düşme riski taşınıdığını da söylerine ekliyor.

Alena, Daily Star gazetesine "Uzun saç yolcuğum beş yaşında başladı. O anda saçlarım kısa kesildi ve bir daha asla kuaföre gitmedim." açıklamasında bulundu.

Alena, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukluğumdan beri annem bana bir kadının uzun saçlı olması gerektiğini söyledi. Bu düşünceler zihnimde derinden kökleşmiş ve bunca yıldır saçlarımı büyük bir sevgiyle uzatıyorum."

57 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

Sosyal medyada 57 binden fazla takipçisi olan Instagram yıldızı, prensesleri andıran saçları sayesinde gördüğü ilgiden keyif aldığını itiraf ediyor.

"Kalabalıktan sıyrılmayı ve prenseslere benzetilmeyi seviyorum çünkü bu beni eşsiz ve sıradışı bir insan yapıyor."

"Erkekler doğal sarışınları sever ve uzun saçlarımla hem yaşadığım yerde hem de sosyal mecralarda her zaman ilgi odağı oluyorum."

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13/05/2021 22:38