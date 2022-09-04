Rashford'dan lidere darbe: United üst üste 4. kez kazandı

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk etti.

Karşılaşma 3-1 United üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelede goller; 35. dakikada Antony, 60. dakikada Saka, 66. ve 75. dakikalarda Rashford'dan geldi.

Rashford attığı iki golün yanı sıra Antony'nin golünde de asisti yaparak maçın yıldızı oldu. İngiliz oyuncu kariyerinde ilk kez Premier Lig'de 2 gol ve 1 asistlik bir maç çıkardı.

Bruno Fernandes, Premier Lig'de ilk sahne aldığı günden beri akan oyunda en çok asist yapan oyuncu oldu.

1 Şubat 2020'den beri 23 asiste imza atan Fernandes, 22 asisti olan Kevin De Bruyne'yi geride bırakmış oldu.

United'ın yeni transferi Antony, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ilk maçında golünü attı. Brezilyalı oyuncu maçın 58. dakikasında oyundan çıktı.

Diğer taraftan Cristiano Ronaldo, bir kez daha karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Portekizli süper yıldız 58. dakikada Antony'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 12'ye yükseltirken, Arsenal ise 15 puanda kaldı.

United ligde ilk iki maçını kaybettikten sonra çıktığı 4. maçını da kazanmış oldu.

Manchester United, Premier Lig'in 7. haftasında Crystal Palace deplasmanına konuk olacak. Arsenal ise aynı haftada sahasında Everton ile karşılaşacak.

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04/09/2022 21:17