Rashica'dan Lugano maçı öncesi “sentetik çim” vurgusu

Beşiktaş'ın kanat hücumcusu Rashica, yarın Lugano ile oynayacakları maçta zeminin sentetik çim olacağını belirterek, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız." diye konuştu.

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22/08/2024

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Rashica'dan Lugano maçı öncesi “sentetik çim” vurgusu

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre ekibi

Lugano ile yarın deplasmanda yapacakları ilk maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Milot Rashica, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kolay olmayacak. Karşılaşmaya hazırız. Lugano iyi bir takım. Geçen sezon da karşılaşmıştık ancak takımda çok fazla değişiklik oldu. Buraya kazanmaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Arena Thun'un zemininin sentetik çim olmasının dezavantaj oluşturabileceğine ilişkin bir soruya Rashica, "Bu bir dezavantaj olabilir. Ancak sahaya alışmalı ve en iyisini yapmalıyız." yanıtını verdi.

22/08/2024 11:39
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TAGS: Rashica, Lugano
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