Rasıh Reşat: Beş bin oy ile geçen sefer seçimin kaderini değiştirdik

Öncelikle belirteyim ben Kıbrıs’tan Brüksel’e giden kalabalık konferans heyetinin içerisinde değildim. Bizimki sadece gazetecilerden oluşan bir basın çalışma gezisi idi.

Avrupalılar Kıbrıslı Türkleri hemen hemen hep yok saydı ya, sanırım artık Kıbrıslı Türk AB yurttaşları biraz daha kıymete binecek.

2009’da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 5 binin üzerinde oy kullanan Kıbrıslı Türkler Niyazi Kızılyürek’in ipi göğüslemesine önemli katkıda bulundu. Haziran 2024’teki seçimlerde, Kıbrıslı Türklerin oy kullanması kolaylaştırılıyor. Kayıtlılık, adres sorunları gibi oy kullanmanın önüne geçen unsurlar ortadan kaldırıldığı ve kaldırılmaya çalışıldığı gibi 83 Bin AB pasaportu taşıyan KKTC’li seçmen otomatik olarak kütüğe kayıt edilmiş durumda.

Önümüzdeki günlerde bir internet sitesi üzerinden kimlik numarası ile nerede oy kullanabileceklerini öğrenebilecek olan seçmenler, itiraz edip değiştirebilecekleri bir mekanizma oluşturulacak.

Şimdi Kıbrıs’ın 6 AP Milletvekili ve aday olmayı düşünenler gözlerini 83 Bin Kıbrıslı Türk’e çevirdi ya da çevirecek.

Yeniden seçilmek için aday olmayı düşünenler ‘Beş Bin Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’i seçtirdiyse, 83 Bin tanesi neler yapmaz’ diye düşünmeden edemiyorlar.

Olacak olanı söyleyeyim.

Hayatında Kuzey Kıbrıs’a hiç geçmemiş ya da 4 yıllık görev sürelerin 4 kez geçmemiş AP Vekillerini Haziran’a kadar daha sık göreceksiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri muadilleri olan KKTC Siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini ziyaret edecekler.

Kıbrıslı Türklerden oy kullanmalarını sonra da oylarını kendilerine vermelerini isteyecekler.

Bu işe Rum-Türk perspektifinden bakmayı bırakıp, ‘bir oy bir oydur’ ve ‘demokrasilerde yurttaşın oyu yurttaşın gücüdür’ penceresinden olaya bakacak olursak sanırım bu durum Kıbrıslı Türkler olarak daha fazla işimize yarayacağı kesin.

Niyazi Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’na seçildikten sonra başka şeylerin yanında Türkçe’nin resmi AB dili olması konusundaki çalışmalarını izledik hep birlikte. Başka Kıbrıslı Türk AP Milletvekilleri ya da Kıbrıslı Türk seçmene müteşekkir başka vekiller olsa daha iyi olmaz mı? Bunu bir düşünelim derim.

Bu arada Avrupa Parlamentosu önemli ve etkin bir ‘oy kullanın’ kampanyası yapacak. Geçtiğimiz sefer yüzde 50’nin bir tık üzerine çıkan Avrupa Parlamentosu’ndaki oy kullanma oranını daha yükseğe çıkarmak ya da en azından aynı seviyede tutmak Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili hayati önemi var anladığım kadarıyla. Brüksel’de biraz etekler tutuştu gibi.

Tekrar toparlayacak olursak.

Avrupa Parlamentosu AB’nin güçlü şekilde devamı için herkesin oy kullanmasını istiyor. Kıbrıslı Türk seçmenlerin oy kullanması kolaylaştırılacak 83 Bin seçmen otomatik kayıt oldu. 6 Kıbrıslı AP Milletvekili için Kıbrıslı Türk seçmen bu seçimden olağanüstü önemli olacak.

ELAM’In Avrupa Parlamentosu’na vekil göndermesi ihtimali büyürken Kıbrıslı Türklerin yoğunlukla oy kullanması buna engel olabilir. Zaten kara kaşımıza kara gözümüze oy kullanmamızı kolaylaştıracak değillerdi. Ama olsun.

Açın gözünüzü uyandırın canınızı. Beş bin oy ile geçen sefer seçimin kaderini değiştirdik. 83 Bin oy ile neler yapılmaz siz düşünün

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