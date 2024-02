Rasıh Reşat: Bir çıngı yağmur yağdı ortalık darmadağın oldu

Bir çıngı yağmur yağdı ortalık darmadağın oldu.

Bir çıngı diyorum çünkü gerçekten öyle fazla yağmur da yağmadı. Hele hele başka ülkelerle kıyaslandığında, hiç yağmadı desek yeridir.

Ama biz buna da hazırlıklı değiliz. Yaptığımız inşaatlar hem yerleri hem de kaliteleri bakımından, bu kadar yağmura bile dayanamıyor.

Bazı gazeteler felaket falan dedi ama felaket değil. Basit bir su taşkını ya da dere taşmasından ibarettir olan.

Meteorolojik anlamda felaket denemez. Bunlara felaket dense, Tsunamilere ya da yıldönümüne yaklaştığımız Kahramanmaraş depremi gibi olaylara ne denecek sonra.

Felaket değil.

Ben buna ahmaklık derim en fazla.

Aptallık da olabilir.

Her yıl başımıza gelen şeyin ‘gelecek yıl belki olmaz’ diyerek yapılan yanlışlara devam edilmesine ahmaklık ya da aptallık demek doğru olmaz mı?

Çatısı akıtan evin, ‘bu yıl yağmaz canım o kadar’ diyerek ilkbahar ya da yazda tamir ettirmemek ve her yıl aynı kısır döngüye dahil olmaktır kastettiğim.

Hele dere yatağı işgalleri.

Düşünün size tabiat ana diyor ki, ‘Ey insanlar. Bakın dereler benim. Derelerin kenarlarındaki taşma alanları da bana ait. Dilerseniz onların dışındaki yerlere inşaat yapın. Derelerin üzerine yol yapacaksanız da pintilik ya da hırsızlık yapmayıp köprüleri doğru inşa edin ki gün olur dereler akacaksa size felaket değil bereket getirsin’

Tabiat Ana’nın mesajı çok net ve çok makul.

Peki biz nasıl yanıt veriyoruz.

‘Dere mi gelecek bu saatten sonra’ diyerek olmayacak yere inşaat yapıyoruz.

‘Gelse de bu kadar çok akmaz’ diyerek, köprülerde hile yapıp suların sürüklediklerinin geçemeyeceği büyüklükte menfezler bırakıyoruz.

‘Yapmasan da o parayla birilerini istihdam etsem ya da oya dönüşecek bir şeyler yapsam’ diyerek her yıl ıslah edilmesi gereken dereleri islah etmiyoruz.

Ondan sonra da felaket.

Kusura bakmayın ama felaket falan değil.

Aptallık.

Bir taraftan ‘inşallah bu sene iyi gelir’ deyip ekinlerin oluşması için gerekli yağmurun yağması için dua ederken, diğer taraftan da ‘Aman inşallah yağmur yağmaz da tabiat anaya ait olan ama işgal ettiğimiz su yollarının hesabı bizden sorulmaz’ diye dua ediyor konuma gelmek nasıl bir akıldır biri bana anlatsın? Çünkü ben gerçekten, ‘Felaket’ diye mızmızlananlarla, ‘Merak etmeyin tazmin edeceğiz’ diyen felaketin nedeni olan izin makamlarına akıl sır erdiremiyorum.

