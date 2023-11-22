Rasıh Reşat: Bu sorun kamu kaynaklarımızı tüketmeden çözülmeli

Ülkemizde cezaevindeki tutuklu ya hükümlülerin gıda maliyetinin asgari ücretten fazla olduğu tespitini Hüseyin Ekmekçi yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Asgari ücret 15 Bin civarı seyrederken, mahkumların gıda maliyeti 22 bin civarında olduğunu değerlendirmesini yaptığını hatırlıyorum.

Bundan asgari ücretlinin önem skalasında hangi noktada olduğu sonucunu aktarmıştık o günlerde.

Ben başka bir konuya dikkati çekmek isterim.

Son günlerde mahkeme haberlerine bakıyorum. Kriminal haberler konusunda önemli bir hizmet veren Kamalı Haber Ajansı sanırım kaçak olarak yakalanan yabancılarla ilgili haberler yapmaktan eminim sıkılmıştır.

Kimisi 30 küsür gün, kimisi 700 küsur gün kimisi bin günden fazla ülkemizde kaçak olarak kalmış ve yakalanıp mahkemeye sevk edilmiş.

Hatta bir tanesi vardı 2015’ten beridir burada. Arkadaşın kaydı kuydu olsa vatandaşlığa başvurmaya hak kazanacak. Eminim Türkçe konuşuyordur, hatta çoluk çocuğa karışmıştır.

Haberlere şöyle bir bakın hemen her gün böyle olaylar var. Kimisi 300 gün kimisi 500 gün kaçak olarak ülkemizde bulunduğu için tutuklanıyor.

Amerika’daki ICE gibi bir organizasyon ile ülkedeki kaçak kalanlar yakalanıyor ama sonrası yok ne yazık ki.

Polis tutukluyor. Tutukladığı için 24 saatten fazla tutamıyor. 24 Saat dolmadan mahkeme huzuruna getiriyor. Mahkeme de herhangi bir soruşturmaya gerek olmadığı için 20 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmelerine karar veriyor.

Bu da 20 gün boyunca asgari ücretliden daha iyi şartlarda bakılması beslenmesi gereken bir mahkum daha olarak karşımıza çıkıyor.

Elbette burada insan hakları devreye giriyor. Birisi tutuklanırsa mutlaka insanca bakılması ve insanca muamele görmesi gerekiyor. Gerek beslenmesi, barınması ve güvenliği devletin birinci dereceden sorumluluğu oluyor.

Ama bu devlet öğrencisine okul, yolcusuna yol, hastasına hastane yapamaz durumdaysa; kronik hastası ilaç bulamıyor ve çiftçisi, hayvancısı üretimden kopma noktasına gelmişse bu biraz lüks değil mi?

Cezaevi dolmuş, yenisini yapmışsak ve o da dolmuşsa bu durum biraz üzerinde düşünülmesi gerekmez mi?

Üzerinde düşünülüp, kaçaklarla mücadele eden dünyadaki diğer ülkelerin uygulamalarına bakarak bu soruna çözüm bulmak gerekmez mi?

Yasa yapıcılar, yani milletvekilleri oturup bu konuda nasıl yasal değişikliklerle bu işlerin mahkeme dışında halli konusunda bir yasa çalışması yapamaz mı mesela. Çünkü zaten ağrı yük altındaki mahkemeler, çalışma ya da oturma izni çıkarmamış Afrikalılar için mesai harcaması biraz praktikaliteden uzak gibi duruyor. Çözüm nedir ben bilemem. Zaten ben bunu bilmek ne benim görevim ne de bunun için kamu kaynaklarından maaş alıyorum. Ama bir sorun var ve bu en insani ama kamu kaynaklarımızı tüketmeden çözülmesi gerekli diye düşünüyorum.

Çünkü ne yargı ne de maliye bunu çekemez.

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