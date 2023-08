Rasıh Reşat: Güle Güle Süleyman Abi

Ey be Süleyman abi. Her şakanın da bir sırası var. Bugünlerde öyle bir şaka kaldıracak, bu son şakana gülecek halimiz yoktu. Ama yaptın. Buna gülemedik tabi. Hatta ağladık. Çok ağladık.

Serhat İncirli geldi cenaze evine, telaşla. Gidin be dürtün. Şaka yapıyordur. Kalkıp, hepimizi nasıl kandırdığını günlerce anlatıp dalga geçecek’ dedi, gözü yaşlı bir şekilde. ‘Hey Mambo, Mambo İtailiano’ deyip aniden ortaya, bu şakasını yedik diye ne denli ahmak olduğumuzu yüzümüze vuracaktı diye bekledik.

Süleyman Ergüçlü öyle bir adamdı çünkü. Şaka yapmak için emeğini acımaz, düzenek kurar, organizasyonu yapar en delisinden şakaları tezgahlardı.

Hiçbir şey yapmasa, bir yabancı ile karşılaştığında, Hz İsa’nın Kıbrıslı olduğunu söyler, yabancıyı bunalıma soktuktan sonra neden öyle düşündüğünü, bilim adamı ve tarihçi edasıyla anlatır.

Hazreti İsa’nın hayatında hiç çalışmadığını, 30 yaşına kadar annesi ile yaşadığını, babasını Allah, annnesini de bakire sandığı için Kıbrıslı olmaktan başka bir şey olmasının mümkün olmadığını ciddi ciddi insanlara anlatırdı. Gülmekten kopanlar mı istersiniz yoksa birkaç saniyeliğini ciddiye alanları mı?

Süleyman Abi’yi aniden Büyükhan’da zaman zaman olan canlı müzik eşliğinde rastgele birisi ile tango yaparken görebilir, ya da gelirini bir kanser vakfına bağışladığı kitaplarından birini tanıtırken bulabilirdiniz.

Herkes duayen Gazeteci diye yazdı. Sadece gazeteci değildi. Fotoğraf sanatçısı dersem herhalde biri kızmaz. Çünkü öyleydi. Belki klasik fotoğraf sanatçıları gibi değil ama jenerasyonuna hiç uygun olmayacak şekilde ‘Selfie’ dediğimiz fotoğrafçılık alanında çığır açtı bence.

E söz yazarıydı aynı zamanda. Bestelenmiş, sahne görmüş şarkıları var.

Aktivist idi Süleyman Ergüçlü. Bir şeye inandı mı, ısrar ve inatla takip eder. Yarattığı ve Kıbrıs Gazetesi’nde ona sürekli mektuplar yazdığı, sonra da mektupları kitaplaştırdığı Hektor adındaki Karpaz eşeği bir aktivizm ürünüdür. Karpaz’a elektrik götürülmesin, doğası bozulup betonlaşmasın diye çırpındığı dönemdi.

Biz Süleyman Abi dedik hep ama Süleyman Ergüçlü her şeyden önce bir babaydı. İsimleri her geçtiğinde gururdan gözlerini büyüten üç pırlantası var. Ziya, Yusuf ve Hazar.

‘Eskiden Karayusuf’un oğluydum, şimdi Hazar’ın babasıyım. Bir Süleyman olamadık’ derdi dururla hep.

Zaman zaman telefon açar, yönettiğimiz gazetelerdeki hataları dikkatimize getirir, rencide etmeden dalgasını geçer, uzaktan tashih hizmetinin bir bedeli olduğunu, bu bedelin ise bir meyhane ya da kısa bir bira molası olduğunu ima ederdi.

‘Ultra mega süper eziyet’ lafının çıktığı yer yıllarca devam eden Pazartesi Meyhane grubumuzdu zaten. Süleyman Abi masanın hep başında, 5-6 kişilik grubun tamamlanması ve selfie’yi çekip facebook’ta paylaşmayı beklerdi. Bir baktım eşim ve çocuklarımdan daha fazla benim Süleyman abi ile olan Selfie’m varmış.

Ve tabi ki Neşe. İnsanın eşinin adı kendi Halet-i Ruhiyesi’ni tarif eder mi? Süleyman Abi’de öyle oldu. Nişanlım diye takdim eder, ne büyük bir aşk ile ona bağlı olduğunu bize hep hissettirdi.

Onu çok özleyeceğiz. Gazeteci, sanatçı, aktivist, baba, abi, organize şaka makinesi Süleyman Ergüçlü, cennetin kapısındakilere telefonunu uzatıp, ‘şimdi burada geri geri yürüyeceğim. Beni bir video çeker misiniz?’ demediyse ben de Süleyman Abiyi tanımamışım.

Güle Güle Süleyman Abi.

15/08/2023 08:44