Rasıh Reşat: Hakimiyet kayıtsız şartsız Üstel’in

Elbette ki ‘hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünden ve Anayasa maddesini kastetmiyorum. O Türkiye Cumhuriyeti’ndeki milli egemenliği tarif ediyor. Ancak UBP’deki durumu tarif etmek için güçlü bir benzetme lazımdı bunu kullanayım istedim.

Ulusal Birlik Partisi öyle çok da düşünce, ideoloji, Kıbrıs sorununun çözüm şekli gibi şeyler etrafında örgütlenen bir parti olmadığını bilmeyeniniz yok.

UBP bu sıkıntılı coğrafyada bireysel ve zumresel sorunların en pratik biçimimde çözülmesi, hantal bürokrasinin aşılması ve varsa birtakım imkanların paylaştırılması partisidir. Bu imkanların hatırı sayılır bir kısmının kaynağının Türkiye Cumhuriyeti olduğu gerçeğinden hareketle de UBP’yi yönetenlerin Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olması elzemdir.

Yani Türkiye’deki bazı yetkililerin geçmişte kurultaylara ya da sonuçlarına müdahale ettiği ile ilgili UBP içinde bir sıkıntı olduğunu düşünen varsa en büyük yanılgı içerisindedir. UBP’li aksine mutlu olur. ‘Bizim göremediğimizi onlar gördü. Düzeltti’ diyorlar.

Bunu eleştiri olarak algılamayanın aman. Bu sadece bir durum tespitidir.

Ve bu durum tespiti üzerine bir tespit daha yapayım.

UBP’li şu anda Ünal Üstel’in Genel Başkanlığı’ndan mutludur. İlk başta biraz tepkili gibi görünse de, Üstel’in olaylara pratik yaklaşımı, bürokrata kendisini dinletme becerisi ve kendi atadığı, dolasıyla da sözünün geçtiği Bakanlarla çalışıyor oluşu, yukarıda ifade ettiğim gibi, UBP’linin arzuladığı, sorunlara pratik çözümler, hantal bürokrasiye takılmaksızın yürüyebilme yetisi ve varsa imkanların sözden fiiliyata geçmesi, sağlayabilecek gibi görünüyor.

Hatta UBP’li olmayanların da işleri hızlı çözülmeye başlayacak ve bir zaman bir CTP’li abimin, ‘bizim işlerimizi partimiz zamanında değil, UBP zamanında döner’ demişti. Zaten bakın en büyük CTP’lilerin en büyük dostları en büyük UBP’liler olmamış mıydı her zaman.

Neyse konuyu dağıtmayalım.

Ünal Üstel 2023’te kurultay ütopyasını dağıttı. Kurultay murultay yok dedi. İşimiz var diye konuştu. Şimdi temizlediği önüne işleri koyuyor.

Parti içerisinde, kurultay takviminin 2024’e atılması nedeniyle kanadı kırıklar haricinde aktif muhalifi olmayan Üstel, yaptığı kalabalık kabine değişikliği ve ileride dahasını da yapabileceği imaları nedeniyle de kabine içinde sözünden çıkacak birileri pek yok. Diğer taraftan üçlü kararnamelerle bürokrasiyi de, ‘bir imza ile gelip bir imza ile gidebilecekleri’ hatırlatılarak, bir süredir devam eden başıboşlukların da önü tıkanmış oldu.

Beğeniriz beğenmeyiz, Üstel 1991’den beridir, siyasetin vitrinindedir. Elbette 32 yılda siyaseti ve devleti nasıl çekip çevireceğini öğrenmiştir.

Bence artık nal Üstel’e o güzle bakmalı ve bilinmelidir, UBP’de bugünlerde ve epey bir süre daha hakimiyet kayıtsız şartsız Üstel’indir.