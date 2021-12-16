Rasıh Reşat her gün yorumlarıyla sizlerle

Ülkenin deneyimli gazetecisi Rasıh Reşat bundan böyle hafta içi her gün Haber Kıbrıs Web TV’de “Rasıh Reşat ile 7’de 7 dakika” formatıyla sizlerle birlikte olacak.

Rasıh Reşat, hafta içi her gün saat 19.00’da ülkenin gündemine ilişkin yorumlarını Haber Kıbrıs Facebook sayfası üzerinden takipçilere iletecek.

7 dakikalık bir video formatı şeklinde gerçekleştirilecek programda Rasıh Reşat, kısa ve öz şekilde hem günlük konuları yorumlayacak hem de ülkenin gündemine ilişkin düşüncelerini Haber Kıbrıs takipçilerine aktaracak.

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16/12/2021 14:30